Серийная версия электромобиля Porsche Mission E поступит в продажу в конце 2019 года по цене Porsche Panamera

Руководитель компании Porsche Оливер Блум сообщил журналистам в кулуарах Франкфурсткого автосалона, что первый полностью электрический спорткар бренда Mission E гарантированно появится в продаже в конце 2019 года, при этом будет стоить столько же, сколько и Porsche Panamera в начальной комплектации.

Отметим, что этот пятидверный спортивный фастбэк стоит по-разному на различных рынках, но если говорить о США, то там стоимость Panamera стартует с отметки $85 тыс. Если Porsche Mission E действительно получит такой ценник, то он может составить достаточно сильную конкуренцию сходной по формату Tesla Model S. Для сравнения, что самая доступная версия Model S 75 обойдется американскому покупателю в $69,5 тыс, далее следует полноприводная модификация 75D за $74,5 тыс, версия с более емким аккумулятором 100D за $94 тыс. и наконец топовая Tesla Model S P100D за $135 тыс.

Во время интервью Оливер Блум также отметил, что дизайн серийной версии Porsche Mission E «будет очень похож на то, что мы увидели два года назад во Франуфурте, но при этом все же будет немного отличаться». Этого следовало ожидать, так как концептуальные модели практически никогда не уходят на конвейер без вмешательства технологов, пытающихся упростить и удешевить сборку автомобиля.

Напомним, что полноприводный концепт Porsche Mission E оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью более 600 л.с., которые позволяют ему набирать первую «сотню» за 3,5 секунды, а 200 км/ч — за 12 секунд (максималка ограничена на отметке 250 км/ч). Запас хода электромобиля декларировался в диапазоне 400-500 км, однако у серийной модели этот параметр может отличаться от заявленного. Немецкий автопроизводитель собирается продавать не менее 20 тысяч электромобилей Porsche Mission E в год.

Источник: TechCrunch