Официальное имя новой ОС Android O — Oreo. Несмотря на официальный выход пока ее не получил ни один смартфон

Как и ожидалось, сегодня, 21 августа, в день солнечного затмения, которое все желающие могли наблюдать в прямом эфире благодаря трансляции NASA, компания Google положила конец нескольким месяцам гаданий и наконец-то сообщила, как же будет называться следующая ключевая версия ее мобильной ОС Android. В общем, те, кто думал, что новая версия ОС Android получит имя Oreo – в честь знаменитого овсяного печенья – оказались правы. Android O – это действительно сокращение от Oreo.

Большинству хорошо знакомо название бренда Oreo и более подходящего кандидата из мира сладостей на букву O в данном случае сложно и представить. Так что использование названия хорошо известного бренда в данном случае кажется вполне разумным. К тому же, Google уже практиковала подобное – в 2013 году поисковый гигант, предварительно договорившись с Nestlé и Hershey’s, взял название популярного шоколадного батончика в качества официального название версии Android 4.4.

Следуя традиции, по случаю запуска новой Android компания Google установила на лужайке перед штаб-квартирой новую статую овсяного робота. Также была представлена супергеройская статуя талисмана Android Oreo с накидками.

Одновременно с объявлением официального названия компания Google объявила о доступности новой ОС Android в рамках проекта Android Open Source Project (AOSP) для свободной модификации. Как обычно, первыми устройствами, которые получат обновление Android 8.0 Oreo по воздуха, станут смартфоны линеек Pixel и Nexus. Вероятно, данная потребительская версия Android 8.0 Oreo ничем не отличается от последней сборки от разработчиков, вышедшей в начале этого месяца, но это еще предстоит уточнить. Соответствующие обновления уже тестируются операторами сотовой связи и в ближайшее время начнут поступать на совместимые устройства. Что интересно, по сути, Android 8.0 Oreo уже вышла, но по факту ее пока не получил ни один смартфон, даже устройства Google.

Источник: The Verge