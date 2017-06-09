Официальное изображение смартфона OnePlus 5, сзади он действительно будет похож на iPhone 7 Plus

Дата анонса смартфона OnePlus 5 повторялась уже столько раз, что ее сложно было не запомнить, но уже сейчас складывается такое впечатление, что к 20 июня писать-то особо будет не о чем. В смысле, все в мельчайший подробностях расскажут наперед.

Что тут говорить, если сама компания OnePlus, не дожидаясь намеченной даты анонса, опубликовала официальное изображение устройства. На нем OnePlus 5 показан лишь частично, говоря точнее, видна большая часть тыльной стороны устройства со сдвоенной основной камерой и почти незаметной антенной полоской у верхнего края (у нижнего, наверняка, есть такая же). Как видим, изображение это хорошо согласуется с теми, что мы публиковали на днях, которые указывают на внешнего сходство с iPhone 7 Plus. О прямом грубом копировании здесь, конечно же, речи не идет, но сходство со смартфоном Apple — налицо.

Одновременно OnePlus 5 отметился в базе данных нескольких бенчмарков. В частности, результаты OnePlus 5 появились в тестах Geekbench и GFXBench, что позволило подтвердить основные характеристики устройства: SoC Snapdragon 835, 5,5-дюймовый экран Full HD, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и ОС Android 7.1.1.

Ожидается, что OnePlus 5 будет доступен в двух вариантах, отличающихся объемами ОЗУ и встроенной флэш-памяти. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, старшая – 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Вчера мы узнали, что в Европе OnePlus 5 будет предлагаться по цене 550 евро, а сегодня стали известны цены на смартфон для Индии: для младшей модели указана цена в $513, для старшей – $591. Для сравнения, за OnePlus 3T на этом рынке просят $439 (версия с 64 ГБ памяти) и $479 (128 ГБ) соответственно. Достоверность этих данных пока остается под вопросом, но это уже не первое сообщение, что OnePlus 5 будет ощутимо дороже предшественника OnePlus 3T.

Источник: gizmochina (1, 2, 3, 4)