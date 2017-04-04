Оформить кредит в «ПриватБанке» теперь можно через Viber

«ПриватБанк» реализовал возможность оформления кредитов через мессенджер Viber. Об этом в социальной сети Facebook руководитель сети региональных пресс-офисов «ПриватБанка» Инна Музычук.

С помощью бота «Оплата частями» клиенты «ПриватБанка» прямо в мессенджере Viber смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки.

«Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и визита в отделение банка», — говорит руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями «ПриватБанка» Евгений Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем владельцам платежных карт «ПриватБанка». Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик аккаунт «Оплата частями» и нажать на кнопку нужной операции. С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», оформить кредит, получить информацию по уже заключенным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.