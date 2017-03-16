Ограниченная партия OnePlus 3T в матовом черном цвете включает всего 250 смартфонов

Компания OnePlus успешно продает относительно недорогие флагманские смартфоны. Их первые гаджеты можно было купить с помощью специального инвайта, например, таким образом компания привлекает к себе лишнее внимание. В этот раз предметом обсуждения среди поклонников стал флагман OnePlus 3T (обзор которого, конечно же, у нас есть).

Вчера вечером появилась информация об эксклюзивной партии матовых черных 3Т. И все бы ничего, но партия оказывается действительно особенной, ведь продано будет всего 250 единиц. Смартфон будет оснащен накопителем емкостью 128 ГБ и в комплекте с ним будут поставляться наушники OnePlus Bullets (V2). Сзади на корпусе будет логотип французского бренда colette, совместно с которым OnePlus и будет продавать гаджет.

Стоимость такого экземпляра составит $510 (цена обычной модели $400), но купить его будет достаточно проблематичной задачей. Если даже не смотреть на ограничение партии, получить эксклюзив можно будет только в магазине colette в Париже. Старт продаж назначен на 21 марта. Если планируете побывать во Франции и попытаться купить такой эксклюзив, то вся информация доступна на сайте бренда.

Источник: TheVerge