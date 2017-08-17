ОККО тоже запустила услугу оплаты топлива посредством смартфона на своих заправках и до 31 августа предоставляет скидку 3 грн на каждый литр

В апреле этого года сеть АЗК WOG предоставила возможность платить за топливо смартфоном через фирменное приложение WOG PRIDE, не выходя из автомобиля. Теперь же аналогичная возможность появилась и у клиентов конкурирующей сети АЗК ОККО. Услуга получила незамысловатое название ОККО Pay и является частью новой версии мобильного приложения Fishka.

Пока услуга ОККО Pay доступна лишь на АЗК ОККО в Киеве и Львове. Осенью услуга должна заработать по всей территории Украины.

Как и в случае WOG, в основе сервиса ОККО Pay лежит платформа цифровых кошельков Masterpass от Mastercard. Интеграция технологии Masterpass в приложение Fishka была реализована при технической поддержке TAS Link и MobiPay, а банком-эквайером в проекте выступает ТАСКОМБАНК.

До 31 августа действует специальное предложение, позволяющее получить скидку 3 грн на каждый литр при оплате посредством сервиса ОККО Pay.

Чтобы воспользоваться сервисом ОККО Pay, необходимо предварительно установить на смартфон приложение Fishka и авторизоваться в нем. Затем после установки пистолета в бензобак на заправке зайти в раздел ОККО Pay в приложении Fishka, отсканировать QR-код, размещенный на колонке, выбрать вид топлива, его стоимость или количество литров, и нажать кнопку «Оплатить» – налив топлива начинается автоматически. Приложение автоматически авторизует пользователя, если он уже зарегистрирован в цифровом кошельке Masterpass. Зарегистрироваться в кошельке можно и непосредственно в приложении, введя один раз в систему данные банковских карт. Это могут быть карты любого украинского банка различных платежных систем.

«Инновационные решения сети “ОККО” всегда направлены на то, чтобы создавать для клиентов максимум удобств и новых возможностей, — комментирует Василий Дмитриев, директор по маркетингу сети АЗК «ОККО». — Благодаря новому сервису водителям теперь не нужно тратить время в очереди на кассу, и даже не обязательно иметь при себе пластиковую карту, если она уже зафиксирована в вашем электронном кошельке. Более того, пользуясь сервисом, еще и можно получить хорошую скидку на топливо – просто за то, что ты любишь решать максимум повседневных дел с помощью своего смартфона».

Отметим, что количество услуг, доступных украинским пользователям Masterpass постепенно растет. Буквально на этой неделе «Укрзалізниця» добавила возможность оплаты через Masterpass в собственном сервисе продаже билетов (booking.uz.gov.ua).