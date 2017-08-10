В первом полугодии 2017 года украинцы купили на OLX 100 тыс. б/у смартфонов Apple

Сервис объявлений OLX поделился статистикой продаж мобильных телефонов, согласно которой подержанные телефоны в первом полугодии 2017-го на OLX искали и покупали в 10 раз чаще, чем новые. Так, за отмеченный период на OLX было продано более 100 000 подержанных смартфонов Apple.

«Яблочные» смартфоны остаются лидерами по популярности как среди новых, так и среди подержанных телефонов, с огромным отрывом опережая конкурентов. Однако их популярность несколько просела по сравнению с первым полугодием 2016 года: в этом году новые iPhone искали 25% пользователей против прежних 29,5%. Подержанными «яблоками» интересовалось 29% против 31%.

Запросы пользователей OLX новых телефонов:

Apple — 25% Другая марка 19% Samsung — 15% Xiaomi — 9% Meizu — 6% Lenovo — 5,5% Nokia — 3% Huawei — 2% Doogee — 2% HTC — 1,5%

На втором месте в рейтинге пользовательских симпатий — Samsung, чье положение выглядит чуть более оптимистично. В категории новых устройств бренд улучшил показатели по сравнению и с первым полугодием 2016-го, и с прошлым годом в целом: телефонами Samsung интересовалось 15% пользователей OLX. В списке подержанных «кореец» преодолел прошлогодний спад и завершил первую половину 2017 года с показателем 17%.

Запросы пользователей OLX б/у телефонов:

Apple — 29% Samsung — 17% Lenovo — 10% Nokia — 9% Другая марка — 6% HTC — 5% LG — 4,5% Meizu — 4% Fly — 2,5% Xiaomi — 2%

За ослабление позиций лидеров ответственность можно возложить на «китайцев» Xiaomi. Украинцы так активно интересовались этими смартфонами, что они вышли в ТОП-10 и новых, и подержанных телефонов. В первом списке он прыгнул сразу на четвертое место — Xiaomi интересовалось целых 9% аудитории.

В число самых популярных новых телефонов вошел еще один «китаец» — Doogee, доля продаж которого составила 2%. С тем же результатом укрепил свои позиции Huawei. Прочнее обосновались в обоих ТОПах Meizu: их доля среди новых телефонов составила 6%, среди б/у — 4%.

Растет спрос на подержанные телефоны Lenovo — он составил 10%. А вот интерес к новым телефонами бренда поутих: 5,5% против 9,9% за аналогичный период 2016 года.

Другими фаворитами в категории новых телефонов были Nokia — 3%, HTC — 1,5% и другие марки — 19%. Из подержанных гаджетов украинцы интересовались Nokia — 9%, HTC — 5%, LG — 4,5%, Fly — 2,5%, а также недорогими китайскими ноу-неймами (категория «Другая марка») — 6%.

Источник: OLX