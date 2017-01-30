OLX подвел итоги 2016 года: 59% посещений с мобильных устройств, 4,5 млрд просмотров страниц в месяц, а также 52 млн объявлений и 14 млн покупок [инфографика]

Украинский сервис онлайн-объявлений OLX поделился весьма интересной статистикой по итогам 2016 года. Именно в прошлом году произошло знаковое изменение с точки зрения используемых платформ — если в 2015 году с десктопа на OLX заходило 50% пользователей, то в 2016 году таких пользователей оказалось всего 41%.

При этом больше половины украинцев (59%) пользовались сервисом с мобильных устройств, где преимущественно оказалось у мобильного приложения (39%), которое практически вдвое превзошло количество посетителей мобильной версии сервиса (20%). Мобильное приложение OLX на конец 2016 года загрузили почти 9 млн раз, из которых 6,64 млн. загрузок пришлось на Android; 2,25 млн — на iOS и всего 6200 штук — на Windows Phone.

За 2016 год на ресурсе зарегистрировалось 2,5 млн. новых продавцов, а общая посещаемость OLX за год выросла на 16%. В октябре количество просмотров страниц побило февральский рекорд 3 млрд. и превысило 4 млрд. Чаще всего пользователи просматривали разделы о продаже одежды, обуви, детских товаров, электроники, а также транспорта. По оценкам аналитиков, ежемесячно площадкой пользуется более 8 млн. украинцев. В потребительских категориях с помощью OLX было закрыто около 14 млн. сделок.

В 2016 году продавцы OLX опубликовали 52 млн. новых объявлений, что на 40% больше, чем в 2015 году. 60% объявлений предлагали б/у вещи, остальные 40% — товары в новом состоянии. Стоимость всех представленных товаров и услуг составила 4,8 триллиона гривен. Больше всего объявлений касалось одежды, обуви, товаров для красоты и здоровья – 26% от общего числа предложений. Активно продавали также детские товары и электронику. Покупали чаще всего то же, что и продавали – потребительские товары и электронику.

Четверть всех продаж произошло в Киевской области. Активно покупали также в Днепропетровской (11% от всех закрытых сделок), Харьковской (10%), Одесской (7%), Донецкой (6%) и Львовской (5%) областях.

Источник: OLX