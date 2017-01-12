OLX составил рейтинг самых популярных в Украине брендов мобильных телефонов за 2016 год

Сервис онлайн-объявлений OLX опубликовал рейтинг самых популярных марок мобильных телефонов за прошедший год, при этом новые и б/у модели учитывались раздельно. Лидером предпочтений в обеих категориях ожидаемо стал бренд Apple — практически каждый третий купленный на OLX смартфон оказался одной из модификаций iPhone.

На втором месте по количеству сделок — недорогие китайские бренды. «Яблочные» телефоны в два раза обошли Samsung (третье место), на счету которого 12% сделок за год. В первую пятерку входит и китайский техногигант Lenovo, который в 2014 году завершил сделку по приобретению некогда популярного бренда телефонов Motorola. Сразу за ними следует еще один легендарный бренд, переживающий не лучшие времена — Nokia. В десятку также попал один из быстрорастущих новичков рынка мобильных телефонов – Meizu. У них почти одинаковые результаты — по 5% от закрытых сделок за год.

В первой десятке можно найти еще трех долгожителей отрасли — HTC, LG и Sony. На пятки им наступает несколько сдавший свои позиции на международном рынке китайский Huawei. На 10-м месте — Fly. Вторую десятку открывает Motorola, у которой в Украине остается немало преданных поклонников, помнящих знаменитые модели RAZR и E398. Замыкают двадцатку лидеров менее известные пользователю бренды — представляющий линейку защищенных телефонов Land Rover, устройства Sony Ericsson, бренд коммуникаторов на платформе Windows i-mate, а также недавно вышедший на украинский рынок «китаец» Doogeе.

Топ-20 самых популярных новых мобильных телефонов на OLX 2016 года:

Apple Другая марка Samsung Lenovo Nokia Meizu HTC LG Sony Huawei Fly Motorola ASUS Xiaomi Alcatel-Lucent BlackBerry Rover Sony Ericsson I-mate Doogee

В разделе подержанных телефонов на первом месте снова Apple — число покупок разных моделей «яблочного» смартфона составило 29% от всех сделок за год. Это значительно больше, чем у владельца второго места, которое досталось Samsung (16,7%). Бронза — у Nokia, на ее доле — 12,4% от закрытых на OLX сделок по б/у телефонам. В пятерку также попал Lenovo (4 место), на 5-й позиции — недорогие китайские бренды, а на 6-й — потерявшая былые темпы тайваньская HTC. За ними хорошо известные украинцам LG, Fly и Sony, которым в спину дышит китайская Meizu.

Вторую десятку открывает культовый в свое время бренд Motorola, ныне подконтрольный корпорации Lenovo. В топ-20 удалось попасть и «ветерану» мобильной сферы, бренду Siemens. Последний телефон под этой маркой был выпущен в ноябре 2005 года. У многих украинцев он вызывает чувство ностальгии — на заре эры сотовых телефонов именно этот немецкий бренд был первым у значительной части пользователей. Замыкает двадцатку Philips, в первую очередь известная среди покупатаелей телефонов своими «долгоиграющими» моделями.

Топ-20 самых популярных подержанных мобильных телефонов на OLX 2016 года:

Apple Samsung Nokia Lenovo Другая марка HTC LG Fly Sony Meizu Motorola Sony Ericsson Huawei ASUS BlackBerry GIGABYTE Alcatel-Lucent Acer Siemens Philips

Источник: OLX