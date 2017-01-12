OLX составил рейтинг самых популярных в Украине брендов мобильных телефонов за 2016 год

OLX составил рейтинг самых популярных в Украине брендов мобильных телефонов за 2016 год

Сервис онлайн-объявлений OLX опубликовал рейтинг самых популярных марок мобильных телефонов за прошедший год, при этом новые и б/у модели учитывались раздельно. Лидером предпочтений в обеих категориях ожидаемо стал бренд Apple — практически каждый третий купленный на OLX смартфон оказался одной из модификаций iPhone.

На втором месте по количеству сделок — недорогие китайские бренды. «Яблочные» телефоны в два раза обошли Samsung (третье место), на счету которого 12% сделок за год. В первую пятерку входит и китайский техногигант Lenovo, который в 2014 году завершил сделку по приобретению некогда популярного бренда телефонов Motorola. Сразу за ними следует еще один легендарный бренд, переживающий не лучшие времена — Nokia. В десятку также попал один из быстрорастущих новичков рынка мобильных телефонов – Meizu. У них почти одинаковые результаты — по 5% от закрытых сделок за год.

В первой десятке можно найти еще трех долгожителей отрасли — HTC, LG и Sony. На пятки им наступает несколько сдавший свои позиции на международном рынке китайский Huawei. На 10-м месте — Fly. Вторую десятку открывает Motorola, у которой в Украине остается немало преданных поклонников, помнящих знаменитые модели RAZR и E398. Замыкают двадцатку лидеров менее известные пользователю бренды — представляющий линейку защищенных телефонов Land Rover, устройства Sony Ericsson, бренд коммуникаторов на платформе Windows i-mate, а также недавно вышедший на украинский рынок «китаец» Doogeе.

Топ-20 самых популярных новых мобильных телефонов на OLX 2016 года:

  1. Apple
  2. Другая марка
  3. Samsung
  4. Lenovo
  5. Nokia
  6. Meizu
  7. HTC
  8. LG
  9. Sony
  10. Huawei
  11. Fly
  12. Motorola
  13. ASUS
  14. Xiaomi
  15. Alcatel-Lucent
  16. BlackBerry
  17. Rover
  18. Sony Ericsson
  19. I-mate
  20. Doogee

В разделе подержанных телефонов на первом месте снова Apple — число покупок разных моделей «яблочного» смартфона составило 29% от всех сделок за год. Это значительно больше, чем у владельца второго места, которое досталось Samsung (16,7%). Бронза — у Nokia, на ее доле — 12,4% от закрытых на OLX сделок по б/у телефонам. В пятерку также попал Lenovo (4 место), на 5-й позиции — недорогие китайские бренды, а на 6-й — потерявшая былые темпы тайваньская HTC. За ними хорошо известные украинцам LG, Fly и Sony, которым в спину дышит китайская Meizu.

Вторую десятку открывает культовый в свое время бренд Motorola, ныне подконтрольный корпорации Lenovo. В топ-20 удалось попасть и «ветерану» мобильной сферы, бренду Siemens. Последний телефон под этой маркой был выпущен в ноябре 2005 года. У многих украинцев он вызывает чувство ностальгии — на заре эры сотовых телефонов именно этот немецкий бренд был первым у значительной части пользователей. Замыкает двадцатку Philips, в первую очередь известная среди покупатаелей телефонов своими «долгоиграющими» моделями.

Топ-20 самых популярных подержанных мобильных телефонов на OLX 2016 года:

  1. Apple
  2. Samsung
  3. Nokia
  4. Lenovo
  5. Другая марка
  6. HTC
  7. LG
  8. Fly
  9. Sony
  10. Meizu
  11. Motorola
  12. Sony Ericsson
  13. Huawei
  14. ASUS
  15. BlackBerry
  16. GIGABYTE
  17. Alcatel-Lucent
  18. Acer
  19. Siemens
  20. Philips

Источник: OLX

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