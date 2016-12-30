OLX: Украинцы все чаще предпочитают приобретать потребительские товары на сервисах онлайн-объявлений

Компания GfK провела исследование онлайн-торговли Украины, согласно результатам которого украинцы все активнее пользуются интернетом для совершения покупок. Так, более половины жителей страны выходят в сеть, а каждый пятый из них — это больше трех миллионов человек — занимается онлайн-шоппингом. При этом шоппинг на данный момент у украинцев все чаще ассоциируется с сервисами объявлений, и в том числе с одним из самых крупных его представителей OLX.UA.

По данным исследования, больше половины интернет-покупателей в Украине совершили от пяти до двадцати покупок за прошедший год, а 14% — даже больше двадцати. При этом четыре из пяти онлайн-пользователей совершали покупки на OLX. Данный ресурс входит в тройку сервисов, которые респонденты называют при вопросе об интернет-шоппинге – 48,5% пользователей уанета ассоциируют OLX с онлайн-покупками, а онлайн-покупатели товаров для детей и автотоваров и вовсе называют OLX в первую очередь.

Согласно GfK, OLX сохраняет позиции лидера среди ресурсов объявлений и интернет-аукционов. О нем знают 94% украинцев, которые совершают покупки онлайн. Уровень пользования OLX достигает 80% — именно столько пользователей отметили, что за последние 12 месяцев они пользовались OLX для совершения покупок. Примечательно, что в основном шопингом в интернете занимаются люди с высшим образованием или даже научной степенью, зачастую — семейные и с детьми. Большинству из них до 45 лет, а по уровню доходов их можно условно отнести к среднему классу.

Чаще всего украинцы покупают онлайн бытовую технику и электронику, одежду, косметику и парфюмы, обувь, а также товары для детей и подарки. Самые необходимые потребительские товары большинство интернет-пользователей, согласно исследованию GfK, покупают на OLX. Так, 44% онлайн-покупателей в Украине выбирают одежду на OLX. Касательно товаров для детей эта цифра еще выше — 46%.

В категории “Обувь” площадка объявлений также лидирует по частоте покупок — на OLX ее выбирает более трети пользователей. Кроме того, сервис OLX выбирают в первую очередь для покупок мебели, товаров для дома и сада, домашних животных, спортивных товаров (инвентаря, одежды и обуви), строительных материалов, автотоваров, бытовой химии, а также товаров для беременных и новорожденных.

Наравне с популярными интернет-магазинами OLX входит в ТОП-3 ресурсов, где украинцы покупают бытовую технику и электронику, аксессуары и подарки, книги и даже продукты питания. Исследование GfK также подтверждает тенденцию роста мобильного пользования в процессе интернет-шоппинга. При этом 51% покупателей используют для покупок специально установленные мобильные приложения.

Мобильное приложение OLX лидирует среди отечественных площадок и лишь немногим уступает китайскому гиганту интернет-торговли AliExpress. 42% пользователей мобильных приложений совершают покупки именно через приложение OLX. Чаще всего с помощью мобильных приложений украинцы покупают: аксессуары и подарки (30%), бытовую технику и электронику (28%), одежду (28%), обувь (16%), косметику и парфюмерию (16%).

Источник: OLX