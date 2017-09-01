Омелян надеется, что кроме Ryanair полеты из Украины в следующем году начнут еще два лоукостера

В начале этой недели министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заверил, что уже в следующем году Ryanair точно «полетит из Украины». Но теперь выяснилось, что в будущем году на украинский рынок пассажирских авиаперевозок может зайти не только Ryanair, но и еще два других лоукостера – EasyJet и Eurowings. По крайней мере, на это рассчитывают в министерстве.

«Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну», – сказал Омелян в очередном интервью УНИАН.

Он также в очередной раз заявил, что все разговоры о потенциальных потерях аэропорта Борисполь от прихода авиакомпании Ryanair – вымысел.

«Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта Борисполь, то забывают, что каждый турист привозит в казну страны $300-$1000», — отметил Омелян.

Что же, будем надеяться, что все именно так, и эти «расчеты» и «надежды» имеют под собой какие-то реальные основания – договоренности, хотя бы предварительные, с упомянутыми компаниями.

Источник: УНИАН