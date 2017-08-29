Омелян заверил, что уже в следующем году Ryanair точно начнет летать из Украины

Честно говоря, эпопея с выходом ирландского лоукостера Ryanair в Украину уже давно переросла в многосерийный фильм. И это шоу будет идти еще какое-то время, до следующего года так точно.

В интервью ресурсу УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверенно заявил, что крупнейший лоукостер Ryanair выйдет на рынок Украины в будущем году.

«Переговоры с авиакомпанией Ryanair продолжаются. Но я считаю, что Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полёты из аэропортов «Борисполь» и «Львов». Но мы столкнулись с искусственными преградами… Однако я должен всех разочаровать – Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно», – цитирует слова министра инфраструктуры источник.

Увы, никаких других подробностей касательно хода «переговоров в новом формате» министр инфраструктуры не предоставил. Нам остается лишь запомнить это заявление и проследить, действительно ли Ryanair начнет летать из Украины уже в следующем году.

Что было в предыдущих «сериях» шоу «Приход Ryanair в Украину» вы можете узнать из блока фактов в конце заметке.