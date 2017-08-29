Омелян заверил, что уже в следующем году Ryanair точно начнет летать из Украины
Честно говоря, эпопея с выходом ирландского лоукостера Ryanair в Украину уже давно переросла в многосерийный фильм. И это шоу будет идти еще какое-то время, до следующего года так точно.
В интервью ресурсу УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверенно заявил, что крупнейший лоукостер Ryanair выйдет на рынок Украины в будущем году.
«Переговоры с авиакомпанией Ryanair продолжаются. Но я считаю, что Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полёты из аэропортов «Борисполь» и «Львов». Но мы столкнулись с искусственными преградами… Однако я должен всех разочаровать – Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно», – цитирует слова министра инфраструктуры источник.
Увы, никаких других подробностей касательно хода «переговоров в новом формате» министр инфраструктуры не предоставил. Нам остается лишь запомнить это заявление и проследить, действительно ли Ryanair начнет летать из Украины уже в следующем году.
Что было в предыдущих «сериях» шоу «Приход Ryanair в Украину» вы можете узнать из блока фактов в конце заметке.
- 26 июля «МАУ» подала несколько судебных исков на Мининфраструктуры, требуя отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать свои потери на дешевых авиабилетах, днем позже Владимир Омелян заявил, что МАУ сознательно блокирует развитие авиационной отрасли Украины, используя все возможные рычаги влияния».
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- 13 июля 2017 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что восстанавливает переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате «Министерство инфраструктуры — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office».
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- 10 июля аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, после чего ирландский лоукостер официально отказался от выхода на украинский рынок.
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- В конце апреля глава аэропорта "Борисполь" предложил использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе "Борисполя развивать международный хаб. Тогда же глава "Жулян" рассказал, что во время переговоров Ryanair хотел получить скидку на обслуживание в 60-80%, что по его словам невозможно без государственных дотаций.
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- 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины, анонсировав полеты из Киева и Львова по цене от 19,9 евро. В первый же день возникла непонятная ситуация с базовым аэропортом, так как различные источники упоминали и "Борисполь" и "Жуляны".