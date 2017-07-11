OnePlus 5 возглавил рейтинг самых производительных смартфонов AnTuTu

Разработчики тестового ПО AnTuTu опубликовали свежие данные о самых производительных смартфонах, представленных на рынке. Новая версия рейтинга отображает ситуацию по состоянию на конец июня этого года.

Что примечательно, смартфон HTC U11, который в мае сумел вырвать лидерство у iPhone 7 Plus, удерживающего первое место рейтинга производительности с момента выхода в сентябре прошлого года, в июне уступил корону недавно представленному китайскому смартфону OnePlus 5 с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835. Как видно на иллюстрации, результат последнего составил 181879 баллов.

На втором месте оказался вышедший в прошлом месяце ZTE Nubia Z17, тогда как еще недавно находящийся на вершине списка HTC U11 опустился на третье место.

Четвертое и пятое места достались Samsung Galaxy S8+ и Xiaomi Mi 6. iPhone 7 Plus 3, который лидировал в этом рейтинге с сентября 2016 года по май 2017 года, теперь находится на шестом месте.

Далее идут Sony Xperia XZ Premium и iPhone 7, а замыкают десятку лидеров Samsung Galaxy S8 и OnePlus 3T. Можно быть уверенным, что ближайшие несколько месяцев лидерами рейтинга будут оставаться Android-смартфоны на базе SoC Snapdragon 835, так будет продолжаться до выхода нового поколения смартфонов iPhone, который ожидается в сентябре этого года.

Помимо общего рейтинга команда разработчиков AnTuTu как обычно приводит еще два графика, иллюстрирующих первую десятку лидеров в разрезе платформ Android и iOS.

В первом случае отличий минимум: после OnePlus 3T, занимающего восьмую позицию, идет LeEco Pro 3 на девятой, а замыкает десятку Smartisan M1L.

Что же касается iOS, здесь на первое место вырвался новый iPad Pro 10.5, построенный на базе Apple A10X. Вторым идет смартфон iPhone 7 Plus, а замыкает тройку призеров iPad Pro 9.7.

Источник: Gizmochina