«Они уязвимы к кибератакам»: Армия США полностью отказывается от использования китайских дронов DJI

Как сообщает Reuters, высшее руководство армии США распорядилось полностью прекратить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) китайской компании SZ DJI Technology Co Ltd (DJI). В Пентагоне свое решение мотивировали тем, что продукты компании содержат «уязвимости для кибератак». Это достаточно громкое заявление, учитывая, что DJI является лидером коммерческого и потребительского сегментов рынка дронов в мире.

Во внутреннем документе, подлинность которого уже подтвердило Reuters, говорится, что решение касается всех дронов DJI, а также систем, использующих отдельные элементы или ПО DJI в целом. Документ требует от всех подразделений «прекратить любой использование [продуктов DJI – прим. ред.], удалить все ПО DJI, извлечь батареи и носители информации и ждать дальнейших инструкций и указаний по поводу их применения». В приказе также сказано, что модели DJI являются наиболее широко используемыми армией среди готового оборудования этого типа.

В DJI практически сразу отреагировали, выразив свое удивление решением ВВС США. В пресс-службе DJI отметили, что пока не обсуждали с Пентагоном этот вопрос, но заверили, что обязательно выяснят, какими конкретно «уязвимостями» обеспокоены военными.

Издание Ars Technica в свою очередь предположило, что речь о функции No Fly Zone, ограничивающей использование дронов на режимных объектах. Само собой, для работы этой функции необходимо знать точные координаты дрона, чтобы запретить ему летать туда, куда не следует. По версии журналистов, «уязвимости» могут заключаться в возможности получения несанкционированного доступа к геолокационным данным или даже «полному захвату» контроля над устройством. То есть, потенциально эта уязвимость (если допустить ее существования) сводила к нулю все шансы военных США остаться незамеченными противниками в том или ином регионе. Отметим, что ранее DJI говорила о невозможности сбора каких-либо данных без согласия пользователей.

Добавим, что специалисты Лаборатории военных исследований США) и ВМС США ранее тоже заявлялись о потенциальных рисках, связанных с использованием продуктов DJI.

Источник: Reuters и Ars Technica