Оператор lifecell запустил конструктор тарифов «Сделай Сам», который позволяет самостоятельно выбрать необходимое количество минут, интернета и SMS (а также акционный план «Жара» — 20 ГБ/50 грн)

Украинский оператор мобильной связи lifecell запустил тариф «Сделай Сам» («Зроби Сам»), который представляет собой своеобразный конструктор, позволяющий выбрать только те услуги, в которых нуждается конкретный абонент. Достаточно выбрать, какое количество минут, сообщений или трафика необходимо, после чего система автоматически подсчитает месячную абонплату и позволит подписаться на созданный тариф.

В варианте «безлимит на lifecell» конструктор позволяет выбрать количество минут на иные сети от 0 до 400 минут; количество 3G-интернета — от 0 до 10 ГБ; количество SMS — от 0 до 250 SMS, а также дополнительно включить безлимит в соцсетях. Вариант «безлимит на другие сети и lifecell» позволяет включить в тариф от 300 до 1000 минут; от 0 до 10 ГБ и от 0 до 250 SMS, плюс безлимитный Facebook.

Стоимость выбранных пакетов при этом колеблется от 35 до 185 грн в первом случае и от 45 до 200 грн — во втором случае. Отметим, что чем больше услуг включено в пакет, тем на большую общую скидку может рассчитывать абонент.

Чтобы подключиться к тарифу «Сделай сам», достаточно приобрести любой начальный пакет lifecell и осуществить замену тарифного плана на странице тарифа.

Отметим, что сегодня также был запущен акционный тарифный план «Жара», который предлагает безлимитные звонки в сетях оператора lifecell, 100 минут разговоров на другие сети, а также 10 ГБ 3G-трафика и еще 10 ГБ на YouTube и другие видеосервисы за 50 грн в месяц.

Подключение к данному тарифному плану возможно до 31.08.2017, после этой даты начальный пакет будет активироваться с тарифным планом «Оптимальный смартфон» с пакетом услуг «М».

Источник: lifecell