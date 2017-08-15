Опубликован рекламный ролик Samsung Galaxy Note 8 и подробности о его сдвоенной камере

До анонса Samsung Galaxy Note 8 остается ровно восемь дней и количество рекламных материалов и утечек стремительно растет.

Южнокорейский гигант опубликовал небольшое рекламное видео под названием-слоганом «Do bigger things», которое должно еще сильнее подогреть интерес общественности перед полноценным анонсом. В ролике можно увидеть игру слов под динамичную музыку. Авторы ролика явно хотят сказать зрителю, что Galaxy Note 8 предоставит больше различных возможностей и сделает невозможное возможным. Кстати, для зачеркивания неподходящих слов в ролике используется силуэт электронного пера S Pen. Видео заканчивается приглашением на презентацию 23 августа.

Из предыдущих утечек мы уже узнали, как будет выглядеть смартфон Galaxy Note 8 и какие характеристики получит. Освежить в памяти дизайн и спецификации устройства помогут предыдущие заметки (1 и 2).

Одновременно с рекламным видеороликом Samsung Galaxy Note 8 в сеть попали подробности об одной из его ключевых особенностей – сдвоенной основной камере. Как сообщается, в ней будут установлены сенсоры разрешением 12 Мп (основной с системой автофокусировки Dual Pixel) и 13 Мп (дополнительный с телеобъективом) соответственно. Причем каждый из модулей получит систему оптической стабилизации изображения. Первоначально сообщалось о трехкратном оптическом зуме, но новые данные указывают, что ее коэффициент трансфокации равен 2х.

Сдвоенная камера Samsung Galaxy Note 8, как ожидается, позволит добиваться качественного художественного эффекта размытия заднего фона уровня современных цифровых зеркальных камер и снимать качественные фото в условиях недостаточной освещенности.

Тематически источники пишут, что Samsung не торопилась внедрять сдвоенные камеры в своих смартфонах лишь потому, что хотела доработать технологию и модель Galaxy Note 8 – лишь первая ласточка. В конечном итоге компания планирует оснащать сдвоенными камерами практически все новые модели, включая новое поколение смартфонов линейки A, относящихся к среднему сегменту.

Источник: gsmarena (1 и 2)