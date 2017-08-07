Опубликован ТОП-50 IT-компаний Украины по количеству сотрудников

Издание DOU опубликовало актуальный рейтинг крупнейших по количеству сотрудников IT-компаний в Украине, который в этом году насчитывает сразу 50 компаний. И хотя пятерка лидеров осталась неизменной, составители исследования отмечают в рейтинге интересные перемены. За первое полугодие сектор наконец достиг докризисных темпов роста: в рейтинге появились три новые IT-компании, а на смену политической нестабильности в Украине приходит конкуренция.

Полностью рейтинг с января по июль 2017 года выглядит так:

Звездочкой отмечены компании, которые отказались дать точные данные по количеству специалистов. Используется экспертная оценка DOU

В первом полугодии 2017 количество специалистов в топ-50 выросло на 2 953 человека (+7%) и на 2 104 (+6,2%) в топ-25. Нынешний показатель является рекордным с 2014 года.

Расстановка сил в топ-5 осталась без изменений. Компания EPAM, лидер рейтинга, вновь нарастила темпы после небольшого спада в январе — 200 специалистов против 100 соответственно.

За второе полугодие абсолютный прирост свыше 150 человек показали семь компаний: Lucky Labs (+318 специалистов), EPAM и Gameloft (+200), GlobalLogic (+173), ELEKS (+168), Luxoft (+165), Infopulse (+152). Значительный рост Lucky Labs связан с уточнением подсчета количества специалистов.

Лидером среди относительного прироста стала компания Gameloft (Lucky Labs не учитывается по причине, обозначенной выше). Компания выросла на 31% за счет развития и роста проектов. Более чем на 10% в первом полугодии увеличили количество специалистов: Intellias (+20%), Playtika (+17%), N-iX (+17%), ELEKS (+15%), EVOPLAY (+13%), Infopulse (+10%).

Лидер по относительному приросту прошлого рейтинга Terrasoft в январе-июле показал отрицательную динамику (-150 специалистов). В компании пояснили, что это связано с реализации вендорской стратегии: Terrasoft выделила департамент интеграции в отдельную бизнес-структуру — компанию «ТС Интеграция», ключевой сферой деятельности которой стало внедрение продуктов bpm’online и реализация CRM-проектов.

Уменьшился штат Ciklum (-33 специалиста). Также снижение количества специалистов произошло в Lohika (-50), Playtech и Win Interactive LLC (-20), а также CoreValue (-14).

46% опрошенных компаний планируют умеренный рост, до 50 специалистов, во втором полугодии. Активный рост, свыше 100 человек, в планах лишь у 17% компаний. В январе активно расти планировали 34% компаний.

Большинство участников рейтинга в ближайшие полгода не планируют вывозить сотрудников из Украины.

В июле 26% опрошенных участников рейтинга выбрали политическую нестабильность среди причин, замедляющих рост компании. В январе 2017 и июле 2016 об этом негативном факторе говорили 36% и 58% компаний соответственно. Также в 2017 году компании впервые стали вспоминать о конкурентах (январь — 7%, июль — 12%). Для IТ-специалистов такая тенденция скорее плюс, чем минус, отмечают в DOU.

Источник: AIN