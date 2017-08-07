Опубликован ТОП-50 IT-компаний Украины по количеству сотрудников

Опубликован ТОП-50 IT-компаний Украины по количеству сотрудников

Издание DOU опубликовало актуальный рейтинг крупнейших по количеству сотрудников IT-компаний в Украине, который в этом году насчитывает сразу 50 компаний. И хотя пятерка лидеров осталась неизменной, составители исследования отмечают в рейтинге интересные перемены. За первое полугодие сектор наконец достиг докризисных темпов роста: в рейтинге появились три новые IT-компании, а на смену политической нестабильности в Украине приходит конкуренция.

Полностью рейтинг с января по июль 2017 года выглядит так:

ΔКомпанияОфисы, в которых ведется разработкаСпециа- листы
в Украине		Δ
07.16/01.17		Техни- ческие
специа- листы		Вакансии
в Украине
1EPAMКиев, Харьков, Львов, Днепр, Винница4800+2004300400
2SoftServeКиев, Харьков, Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Ровно, Черновцы4605+1143508275
3LuxoftКиев, Днепр, Одесса3865+1653499290
4GlobalLogicКиев, Харьков, Львов, Николаев3005+1732707299
5CiklumКиев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница2493-332183238
6NIX Solutions Ltd.Харьков1500140067
7InfopulseКиев, Харьков, Львов, Одесса, Винница, Житомир, Чернигов1461+1521308112
8↑ 2ELEKSКиев, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь1155+16891453
9DataArtКиев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Херсон1146+86103283
10↓ 2NetcrackerКиев, Одесса, Сумы1095+3089230
11↑ 11Lucky LabsКиев, Одесса918+31865422
12ZONE3000Харьков, Львов, Днепр90023053
13↓ 2EVO.companyКиев84012040
14Sigma SoftwareКиев, Харьков, Львов, Одесса780+7464433
15↓ 3MiratechКиев, Харьков, Одесса, Винница762+267240
16↓ 1PlariumКиев, Харьков, Львов, Одесса720+2030027
17↑ 2EVOPLAYКиев718+9348584
18↑ 5Playtika UAКиев, Днепр, Винница701+11765621
19↓ 2ISD*Львов, Днепр, Бердянск, Запорожье7006807
20↑ 4N-iXКиев, Львов670+11260585
21↓ 8Lohika*Киев, Львов, Одесса670-5054039
22↑ 4IntelliasКиев, Львов, Одесса660+13060080
23↑ 7GameloftХарьков, Львов650+20030
24↓ 4GeeksForLess Inc.Киев, Львов, Николаев631+85908
25↓ 7Playtech*Киев610-2048016
26↓ 5Samsung R&D Institute Ukraine*Киев60055015
27↓ 11TerrasoftКиев550-15035075
28↑ 1Astound CommerceКиев, Винница, Ужгород, Чернигов528+5846761
29↓ 2Группа компаний «Парус»Киев52544011
30OracleКиев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса50344810
31↓ 3Svitla Systems, Inc.*Киев, Харьков, Львов, Черновцы, Черкассы50040042
32↓ 1Intecracy GroupКиев439+33158
33↓ 1Wargaming.netКиев425+538415
34↑ 7ProvectusКиев, Одесса400+5038030
35↑ 5GenesisКиев400+5025050
36↓ 3TemplateMonsterКиев, Львов, Херсон, Николаев40020020
37DepositphotosКиев381757
38↓ 4Win Interactive LLC*Киев, Винница, Хмельницкий380-203308
39↑ 4InnovecsКиев, Николаев378+5833052
40↓ 5CognianceКиев375+330240
41↓ 5Delphi LLCКиев, Винница3703405
42NetpeakКиев, Харьков, Одесса370+3832043
43↓ 6CS LtdКиев, Харьков360+52809
44AMC BridgeДнепр, Хмельницкий, Сумы, Черновцы355+3729736
45↓ 7CMK*Киев3503004
46↓ 7CoreValueКиев, Львов, Винница, Полтава, Ивано-Франковск, Черкассы, Луцк, Хмельницкий336-1429635
47↓ 23Shape Ukraine*Киев320+2025014
48↓ 1Symphony SolutionsЛьвов30026010
49↑ 1Intetics Inc.Киев, Харьков300+4225010
50↑ 2Daxx BVКиев, Харьков, Днепр290+3925060
Всего46 19037 0633102

Звездочкой отмечены компании, которые отказались дать точные данные по количеству специалистов. Используется экспертная оценка DOU

 

В первом полугодии 2017 количество специалистов в топ-50 выросло на 2 953 человека (+7%) и на 2 104 (+6,2%) в топ-25. Нынешний показатель является рекордным с 2014 года.

Расстановка сил в топ-5 осталась без изменений. Компания EPAM, лидер рейтинга, вновь нарастила темпы после небольшого спада в январе — 200 специалистов против 100 соответственно.

За второе полугодие абсолютный прирост свыше 150 человек показали семь компаний: Lucky Labs (+318 специалистов), EPAM и Gameloft (+200), GlobalLogic (+173), ELEKS (+168), Luxoft (+165), Infopulse (+152). Значительный рост Lucky Labs связан с уточнением подсчета количества специалистов.

Лидером среди относительного прироста стала компания Gameloft (Lucky Labs не учитывается по причине, обозначенной выше). Компания выросла на 31% за счет развития и роста проектов. Более чем на 10% в первом полугодии увеличили количество специалистов: Intellias (+20%), Playtika (+17%), N-iX (+17%), ELEKS (+15%), EVOPLAY (+13%), Infopulse (+10%).

Лидер по относительному приросту прошлого рейтинга Terrasoft в январе-июле показал отрицательную динамику (-150 специалистов). В компании пояснили, что это связано с реализации вендорской стратегии: Terrasoft выделила департамент интеграции в отдельную бизнес-структуру — компанию «ТС Интеграция», ключевой сферой деятельности которой стало внедрение продуктов bpm’online и реализация CRM-проектов.

Уменьшился штат Ciklum (-33 специалиста). Также снижение количества специалистов произошло в Lohika (-50), Playtech и Win Interactive LLC (-20), а также CoreValue (-14).

46% опрошенных компаний планируют умеренный рост, до 50 специалистов, во втором полугодии. Активный рост, свыше 100 человек, в планах лишь у 17% компаний. В январе активно расти планировали 34% компаний.

Большинство участников рейтинга в ближайшие полгода не планируют вывозить сотрудников из Украины.

В июле 26% опрошенных участников рейтинга выбрали политическую нестабильность среди причин, замедляющих рост компании. В январе 2017 и июле 2016 об этом негативном факторе говорили 36% и 58% компаний соответственно. Также в 2017 году компании впервые стали вспоминать о конкурентах (январь — 7%, июль — 12%). Для IТ-специалистов такая тенденция скорее плюс, чем минус, отмечают в DOU.

Источник: AIN

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