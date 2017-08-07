Опубликован ТОП-50 IT-компаний Украины по количеству сотрудников
Издание DOU опубликовало актуальный рейтинг крупнейших по количеству сотрудников IT-компаний в Украине, который в этом году насчитывает сразу 50 компаний. И хотя пятерка лидеров осталась неизменной, составители исследования отмечают в рейтинге интересные перемены. За первое полугодие сектор наконец достиг докризисных темпов роста: в рейтинге появились три новые IT-компании, а на смену политической нестабильности в Украине приходит конкуренция.
Полностью рейтинг с января по июль 2017 года выглядит так:
|№
|Δ
|Компания
|Офисы, в которых ведется разработка
|Специа- листы
в Украине
|Δ
07.16/01.17
|Техни- ческие
специа- листы
|Вакансии
в Украине
|1
|—
|EPAM
|Киев, Харьков, Львов, Днепр, Винница
|4800
|+200
|4300
|400
|2
|—
|SoftServe
|Киев, Харьков, Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Ровно, Черновцы
|4605
|+114
|3508
|275
|3
|—
|Luxoft
|Киев, Днепр, Одесса
|3865
|+165
|3499
|290
|4
|—
|GlobalLogic
|Киев, Харьков, Львов, Николаев
|3005
|+173
|2707
|299
|5
|—
|Ciklum
|Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница
|2493
|-33
|2183
|238
|6
|—
|NIX Solutions Ltd.
|Харьков
|1500
|1400
|67
|7
|—
|Infopulse
|Киев, Харьков, Львов, Одесса, Винница, Житомир, Чернигов
|1461
|+152
|1308
|112
|8
|↑ 2
|ELEKS
|Киев, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь
|1155
|+168
|914
|53
|9
|—
|DataArt
|Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Херсон
|1146
|+86
|1032
|83
|10
|↓ 2
|Netcracker
|Киев, Одесса, Сумы
|1095
|+30
|892
|30
|11
|↑ 11
|Lucky Labs
|Киев, Одесса
|918
|+318
|654
|22
|12
|—
|ZONE3000
|Харьков, Львов, Днепр
|900
|230
|53
|13
|↓ 2
|EVO.company
|Киев
|840
|120
|40
|14
|—
|Sigma Software
|Киев, Харьков, Львов, Одесса
|780
|+74
|644
|33
|15
|↓ 3
|Miratech
|Киев, Харьков, Одесса, Винница
|762
|+2
|672
|40
|16
|↓ 1
|Plarium
|Киев, Харьков, Львов, Одесса
|720
|+20
|300
|27
|17
|↑ 2
|EVOPLAY
|Киев
|718
|+93
|485
|84
|18
|↑ 5
|Playtika UA
|Киев, Днепр, Винница
|701
|+117
|656
|21
|19
|↓ 2
|ISD*
|Львов, Днепр, Бердянск, Запорожье
|700
|680
|7
|20
|↑ 4
|N-iX
|Киев, Львов
|670
|+112
|605
|85
|21
|↓ 8
|Lohika*
|Киев, Львов, Одесса
|670
|-50
|540
|39
|22
|↑ 4
|Intellias
|Киев, Львов, Одесса
|660
|+130
|600
|80
|23
|↑ 7
|Gameloft
|Харьков, Львов
|650
|+200
|30
|24
|↓ 4
|GeeksForLess Inc.
|Киев, Львов, Николаев
|631
|+8
|590
|8
|25
|↓ 7
|Playtech*
|Киев
|610
|-20
|480
|16
|26
|↓ 5
|Samsung R&D Institute Ukraine*
|Киев
|600
|550
|15
|27
|↓ 11
|Terrasoft
|Киев
|550
|-150
|350
|75
|28
|↑ 1
|Astound Commerce
|Киев, Винница, Ужгород, Чернигов
|528
|+58
|467
|61
|29
|↓ 2
|Группа компаний «Парус»
|Киев
|525
|440
|11
|30
|—
|Oracle
|Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса
|503
|448
|10
|31
|↓ 3
|Svitla Systems, Inc.*
|Киев, Харьков, Львов, Черновцы, Черкассы
|500
|400
|42
|32
|↓ 1
|Intecracy Group
|Киев
|439
|+3
|315
|8
|33
|↓ 1
|Wargaming.net
|Киев
|425
|+5
|384
|15
|34
|↑ 7
|Provectus
|Киев, Одесса
|400
|+50
|380
|30
|35
|↑ 5
|Genesis
|Киев
|400
|+50
|250
|50
|36
|↓ 3
|TemplateMonster
|Киев, Львов, Херсон, Николаев
|400
|200
|20
|37
|—
|Depositphotos
|Киев
|381
|75
|7
|38
|↓ 4
|Win Interactive LLC*
|Киев, Винница, Хмельницкий
|380
|-20
|330
|8
|39
|↑ 4
|Innovecs
|Киев, Николаев
|378
|+58
|330
|52
|40
|↓ 5
|Cogniance
|Киев
|375
|+3
|302
|40
|41
|↓ 5
|Delphi LLC
|Киев, Винница
|370
|340
|5
|42
|—
|Netpeak
|Киев, Харьков, Одесса
|370
|+38
|320
|43
|43
|↓ 6
|CS Ltd
|Киев, Харьков
|360
|+5
|280
|9
|44
|—
|AMC Bridge
|Днепр, Хмельницкий, Сумы, Черновцы
|355
|+37
|297
|36
|45
|↓ 7
|CMK*
|Киев
|350
|300
|4
|46
|↓ 7
|CoreValue
|Киев, Львов, Винница, Полтава, Ивано-Франковск, Черкассы, Луцк, Хмельницкий
|336
|-14
|296
|35
|47
|↓ 2
|3Shape Ukraine*
|Киев
|320
|+20
|250
|14
|48
|↓ 1
|Symphony Solutions
|Львов
|300
|260
|10
|49
|↑ 1
|Intetics Inc.
|Киев, Харьков
|300
|+42
|250
|10
|50
|↑ 2
|Daxx BV
|Киев, Харьков, Днепр
|290
|+39
|250
|60
|Всего
|46 190
|37 063
|3102
Звездочкой отмечены компании, которые отказались дать точные данные по количеству специалистов. Используется экспертная оценка DOU
В первом полугодии 2017 количество специалистов в топ-50 выросло на 2 953 человека (+7%) и на 2 104 (+6,2%) в топ-25. Нынешний показатель является рекордным с 2014 года.
Расстановка сил в топ-5 осталась без изменений. Компания EPAM, лидер рейтинга, вновь нарастила темпы после небольшого спада в январе — 200 специалистов против 100 соответственно.
За второе полугодие абсолютный прирост свыше 150 человек показали семь компаний: Lucky Labs (+318 специалистов), EPAM и Gameloft (+200), GlobalLogic (+173), ELEKS (+168), Luxoft (+165), Infopulse (+152). Значительный рост Lucky Labs связан с уточнением подсчета количества специалистов.
Лидером среди относительного прироста стала компания Gameloft (Lucky Labs не учитывается по причине, обозначенной выше). Компания выросла на 31% за счет развития и роста проектов. Более чем на 10% в первом полугодии увеличили количество специалистов: Intellias (+20%), Playtika (+17%), N-iX (+17%), ELEKS (+15%), EVOPLAY (+13%), Infopulse (+10%).
Лидер по относительному приросту прошлого рейтинга Terrasoft в январе-июле показал отрицательную динамику (-150 специалистов). В компании пояснили, что это связано с реализации вендорской стратегии: Terrasoft выделила департамент интеграции в отдельную бизнес-структуру — компанию «ТС Интеграция», ключевой сферой деятельности которой стало внедрение продуктов bpm’online и реализация CRM-проектов.
Уменьшился штат Ciklum (-33 специалиста). Также снижение количества специалистов произошло в Lohika (-50), Playtech и Win Interactive LLC (-20), а также CoreValue (-14).
46% опрошенных компаний планируют умеренный рост, до 50 специалистов, во втором полугодии. Активный рост, свыше 100 человек, в планах лишь у 17% компаний. В январе активно расти планировали 34% компаний.
Большинство участников рейтинга в ближайшие полгода не планируют вывозить сотрудников из Украины.
В июле 26% опрошенных участников рейтинга выбрали политическую нестабильность среди причин, замедляющих рост компании. В январе 2017 и июле 2016 об этом негативном факторе говорили 36% и 58% компаний соответственно. Также в 2017 году компании впервые стали вспоминать о конкурентах (январь — 7%, июль — 12%). Для IТ-специалистов такая тенденция скорее плюс, чем минус, отмечают в DOU.
Источник: AIN