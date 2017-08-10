Опубликована фотография, на которой рядом запечатлены все три новые iPhone. Модель iPhone 8 сможет отключать звук уведомлений, когда пользователь смотрит на дисплей

Похоже, недавние сообщения о начала массового производства смартфонов Apple iPhone нового поколения оказались правдивыми и, вероятно, все три новые модели будут представлены одновременно в следующем месяце с последующим поступлением в продажу. Но если с поставками моделей iPhone 7s и 7s Plus, являющимися обновленными версиями актуальных моделей, никаких сложностей не предвидится, то новый iPhone 8 первое время будет в дефиците, по крайней мере, на это указывают последние данные.

В настоящее время в сети появилась новая фотография, на которой рядом запечатлены трио грядущих новинок. Говоря точнее, это макеты новых iPhone. Тем не менее, источник утверждается, что они с точностью повторяют внешний вид финальных версий устройств. То есть, они демонстрируют настоящий дизайн будущих устройств. И в это верится охотно, учитывая то, что увиденное на фото полностью совпадает с предыдущими утечками.

Смартфоны iPhone 7s и iPhone 7s Plus сохранят дизайн нынешних iPhone 7 и iPhone 7 Plus, но для обеспечения функции беспроводной зарядки задняя панель у нового поколения будет стеклянной, а не металлической. Новый iPhone 8 также должен поддерживать беспроводную зарядку, для которой, вероятно, дополнительно надо будет приобрести еще соответствующий аксессуар – зарядную площадку, причем она может появится в продаже не сразу, а спустя какое-то время.

Фото также подтверждает вертикальное расположение модулей сдвоенной камеры у iPhone 8, как и тот факт, то ни одно из устройств не будет иметь сканер отпечатков пальцев на задней панели. Существует высокая вероятность, что iPhone 8 не получит дактилоскопического датчика вовсе, поскольку от него решено отказаться в пользу системы распознавания лиц пользователей. К слову, по последним данным, iPhone 8 сможет не только узнавать владельца в лицо, но и автоматически глушить звуки уведомлений, когда пользователь смотрит на дисплей. Таким образом, iPhone 8 будет постоянно наблюдать за своим владельцем при помощи фронтальной 3D-камеры, что может вызвать некоторые опасения, хотя Apple наверняка заверит, что их серверы в этом участвовать не будут, данные нигде не сохраняются и т.д.

Источник: gsmarena и The Verge