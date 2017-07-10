Опубликована первая фотография, сделанная на сдвоенную камеру смартфона Meizu Pro 7 (+ видео сравнения размеров со старшей моделью Pro 7 Plus)

Компания Meizu продолжает подогревать публику перед анонсом своего нового флагманского смартфона Meizu Pro 7, который ожидается в конце этого месяца. За последнее время было опубликовано множество различных изображений и фотографий, позволяющих оценить внешность грядущей новинки, только на минувших выходных в сети публиковали видео с трехмерными моделями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, позволяющее сравнить размеры старшей и младшей моделей (приводим его ниже). Наверняка скоро посыплются результаты тестов устройств в различном тестовом ПО, ну а пока предлагаем вашему вниманию первое фото, предположительно сделанное на камеру смартфона Meizu Pro 7.

Фотографию опубликовал новоиспеченный вице-президент Meizu Джеффри Вонг. И хотя прямого намека на Meizu Pro 7 в сообщении руководителя Meizu нет, есть основания полагать, что именно этот смартфон использовался для создания этого фото.

При публикации Weibo определило, что сообщение было отправлено с неизвестного устройства производства Meizu, но обычно у соцсети не возникает проблем с определением оборудования. Кроме того, для этого фото характерная одна особенность – эффект боке (размытие), при котором объект съемки находится в фокусе, а задний план слегка размыт. Такой художественный эффект как раз возможен на смартфонах со сдвоенной камерой, то есть маловероятно, что оно было сделано на Pro 6s, Pro 6 Plus или другой старый флагман Meizu. Ожидается, что в сдвоенной основной камере Meizu Pro 7 будут использованы сенсоры Sony IMX386 и IMX286 (оба формата 1/2,9 дюйма и разрешением 12 Мп), а во фронтальной – Samsung S5K3P8 разрешением 16 Мп.

Поскольку снимок был опубликован в Weibo, данных EXIF в данном случае не получить.

Meizu Pro 7 станет первым флагманским смартфоном производителя со сдвоенной камерой и, как уже неоднократно сообщалось ранее, первым на рынке получит флагманскую однокристальную платформу MedaTek Helio X30. Предыдущее слухи указывают, что Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus получат по три модификации с 4, 6 и даже 8 ГБ ОЗУ, флэш-памяти будет 64 либо 128 ГБ. Цены, в случае младшей модели, будут лежать в диапазоне $410-$560, старшей — в $500-$580.

Источник: gizmochina (1 и 2)