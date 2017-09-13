Опубликовано изображение и характеристики двух новых медиаплееров Amazon Fire TV

Судя по всему, в ближайшее время семейство медиаустройств Amazon Fire TV пополнился двумя новыми моделями. Соответствующая утечка позволяет получить представление об их внешности и характеристиках.

Речь о новом среднебюджетном медиаплеере Fire TV, выполненном в форме небольшой прямоугольной коробочки со скругленными углами и торчащим кабелем HDMI, и телевизионной приставке высшего ценового уровня в форме куба.

По аналогии с медиаплеера Chromecast by Google новая модель Fire TV будет поддерживать передачу видео разрешением 4K при кадровой частоте 60 к/с и режим HDR. Напомним, у актуальной модели Amazon Fire TV Stick, выполненной в формате HDMI-стика, возможности потоковой передачи видео ограничены разрешением Full HD. По предварительным данным, в конфигурацию новинки войдет некая четырехъядерная платформа с GPU Mali-450, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти.

Что касается флагманской ТВ-приставки Fire, она должна сочетать в себе функциональность нынешней Fire TV и устройства Echo Dot. То есть, наряду с управлением посредством обычного пульта ДУ новинка будет поддерживает голосовой интерфейс и работу с голосовым помощником Alexa. На верхней крышке устройства можно увидеть отверстия, через который массив из микрофонов дальнего действия будет захватывать отданные пользователем голосовые команды. Эта модель тоже сможет работать с видео 4K и предложит поддержу расширенного динамического диапазона HDR. Также сообщается, что устройство будет оснащено разъемом Ethernet и получит большие объемы памяти, но подробностей об этом пока нет.

Наблюдатели предполагают, что среднебюджетная модель будет стоить около $60 – $80, а за «кубик» могут попросить более $100.

Источник: gsmarena