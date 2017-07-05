Опубликовано изображение смартфона Moto X4 со сдвоенной камерой, скругленными углами и обтекаемыми формами

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал изображение, на котором, по его словам, запечатлен грядущий смартфон Moto X4. Выход смартфона Moto X4, который станет первым сторонним устройством с поддержкой сервиса мобильно связи Google Project Fi, ожидается в конце этого года.

Одновременно Блэсс уточнил технические характеристики устройства и если эти новые данные окажутся достоверны, то Moto X4 будет уже не столь технически привлекательным аппаратом, как представлялось ранее.

Итак, как и Moto X 2015 модельного года, новый Moto X4 нацелен на средний сегмент. Как видно на изображении, аппарат выполнен в популярном нынче дизайне со скругленными углами и гранями. Он получит металлический корпус и будет оснащен дисплеем диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. По новым данным, сердцем аппарата станет SoC Snapdragon 630, а не Snapdragon 660, как сообщалось ранее. Еще одно уточнение касается емкости аккумулятора, она составит 3000 мА•ч, тогда как первоначальные слухи указывали на 3800 мА•ч.

Оперативной памяти в смартфоне, по предварительным данным, будет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти – 64 ГБ.

Разрешение модулей сдвоенной основной камеры – 12 и 8 Мп, а фронтальная камера смартфона характеризуется разрешением 16 Мп.

Также можно отметить, что корпус Moto X4 будет от воздействия воды и пыли в соответствии с требованиями класса IP68, а на передней панели под дисплеем в кнопке Home расположится сканер отпечатков пальцев, способный распознавать жесты.

Опубликованная ранее фотография с закрытой презентации компании указывает, что в этом году выйдет несколько новых Moto (многие уже были представлены) в пяти различных линейках, включая оговариваемую Moto X4.

Источник: VentureBeat и Evan Blass