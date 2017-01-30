Опубликовано новое изображение умных часов LG Watch Style в цветах Silver и Rose Gold, стала известна цена

Отсутствие анонсов новых умных часов с Android Wear на выставке CES 2017 будет восполнено на грядущей MWC 2017, которая пройдет в период с 27 февраля по 2 марта в Барселоне. Как минимум несколько производителей сейчас готовят новые модели часов на базе новой операционной системы Android Wear 2.0, релиз которой ожидается 9 февраля. Некоторые из грядущих новинок дебютируют еще до выставки – это умные часы LG Watch Sport и LG Watch Style, разработанные совместно с Google.

В настоящее время инсайдер Эван Блэсс, известный под ником @evleaks, опубликовал изображение модели LG Watch Style. Изображение, которое, судя по всему, является официальным, демонстрирует новинку в двух цветовых вариантах: Silver и Rose Gold.

LG Watch Style, in silver (top) and rose gold (bottom) pic.twitter.com/JlHaq35bZ0 — Evan Blass (@evleaks) 28 января 2017 г.

Новое изображение хорошо согласуется со снимком недельной давности, опубликованным ресурсом TechnoBuffalo.

Напомним, что LG Watch Style – является младшей из двух грядущих новинок. Ее оснащение включает круглый экран P-OLED размером 1,2 дюйма и разрешением 360×360 точек, 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 240 мА·ч. В то же время модель LG Watch Sport, ориентированная на физкультурников, оснащается круглым сенсорным экраном P-OLED размером 1,38 дюйма и разрешением 480×480 точек, 768 МБ ОЗУ, 4 ГБ встроенной флэш-памяти и аккумулятором емкостью 430 мА·ч. Также LG Watch Sport получит полную поддержку беспроводных соединений, включая LTE, модуль NFC для бесконтактных платежей Android Pay, приемник GPS и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Анонс LG Watch Sport и LG Watch Style ожидается 9 февраля. Предполагаемая цена LG Watch Style – $249. Старшая модель LG Watch Sport будет как минимум на $100 дороже.

Источник: gsmarena и phonearena