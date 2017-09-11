Опубликовано первое изображение скафандра SpaceX в полный рост

В конце прошлого месяца Илон Маск впервые показал космический скафандр SpaceX, но этот снимок демонстрировал высокотехнологический костюм лишь частично, а конкретнее – только верхнюю часть. На днях известный инженер и изобретатель опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новое изображение, демонстрирующее космический скафандр SpaceX полностью, так сказать в полный рост.

На снимке скафандр запечатлен не в одиночку, а вместе с пилотируемым кораблем Crew Dragon (Dragon 2), который должен совершить свой первый полноценный полет в мае будущего года.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 8 2017 в 1:04 PDT

Это первое изображение, демонстрирующее скафандр SpaceX в полный рост. На нем видны перчатки и обувь, а также брюки со специальными вставками в области колен для обеспечения необходимой эластичности. Публикуя первое фото, Маск отмечал, что инженерам «было очень сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью».

Источник: Илон Маск