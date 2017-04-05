Опубликовано видео с демонстрацией возможностей украинской РЛС МР-18, способной выявлять самолеты-невидимки

Опубликовано видео, демонстрирующее возможности новой украинской радиолокационной станции МР-18. Данная РЛС разработана запорожским государственным предприятием «Научно-производственный комплекс «Искра».

На видео показана конструкция РЛС, процесс разворачивания её в рабочее положение, объясняется принцип работы, а также боевые и коммуникационные возможности.

О создании МР-18 стало известно в августе 2016 года, когда в Министерстве обороны заявили о завершении разработки этой РЛС по заказу одной из азиатских стран и её возможном принятии на вооружение в ВСУ.

МР-18 способна выявлять и сопровождать воздушные объекты, в том числе выполненные по технологии «стелс», в условиях без помех и при воздействии естественных и организованных активных и пассивных помех. Дальность обнаружения объектов — до 400 км, рабочая высота обнаружения — до 40 км.

МР-18 — разработанная на базе проекта МР-1 — РЛС кругового обзора средних и больших высот с цифровой фазированной антенной решеткой, цифровым формированием лучей на приём и передачу, цифровой фильтрацией сигнала и цифровой обработкой информации. Для МР-18 были разработаны приемники с динамическим диапазоном 100 дБ.

Станция смонтирована на базе грузовика повышенной проходимости, время перехода из походного состояния в боевой режим занимает менее 5 минут, обратно — около 3 минут.

Пока что РЛС МР-18 доступна в виде экспериментального образца, который постоянно дорабатывается. К лету планируется собрать опытный образец для проведения заводских и государственных испытаний.

Источник: «Лига.Новости»