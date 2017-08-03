Опубликованы «финальные» характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 8

Вслед за официальными изображениями хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс опубликовал «финальные» характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8, который официально представят только 23 августа.

Сразу стоить отметить, что большинство предыдущих утечек подтвердились. Для удобства сведем их в таблице:

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 Экран 6,3 дюйма, Super AMOLED, с соотношением сторон 18,5:9 Однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 835 для международной версии и Exynos 8895 для рынка США Объем ОЗУ, ГБ 6 Объем флэш-памяти, ГБ, поддержка карт MicroSD 64, есть Камеры Основная камера включает два 12-мегапиксельных модуля (телефото и широкоугольный) с оптической стабилизацией и обеспечивает возможность двукратного оптического зума; фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,7. Емкость аккумулятора, мА·ч 3300, проводная (USB-C) и беспроводная зарядка Другие особенности Сканер отпечатков пальцев на задней панели и четыре цветовых варианта: первое время покупателям будут доступны варианты Midnight Black и Maple Gold, позже к ним присоединятся Orchid Grey и Deep Sea Blue Размеры, мм 162,5×74,6х8,5 Рекомендованная стоимость Около €1000

Как видим, емкость аккумулятора в Samsung Galaxy Note 8 по понятным причинам уменьшена до 3300 мА·ч с 3500 мА·ч у прошлогодней модели Note7. В целом, как мы уже узнали, из опубликованных на этой неделе официальных изображений, дизайн у Galaxy Note 8 будет такой же, как у нынешнего моделей линейки Galaxy S8, за исключением нескольких незначительных различий. Модель Galaxy Note 8 получит тот же дисплей Infinity Display с загнутыми краями и тонкими рамками, но здесь он будет немного больше, чем у S8+, оснащенного 6,2-дюймовым экраном. На фоне Galaxy S8 модель Galaxy Note 8 также будет выделять двойная камера и поддержка электронного пера S Pen. Ранее производитель пообещал, что Galaxy Note 8 предложит расширенные мультимедийные возможности и станет самым лучшим устройством для потребления мультимедийного контента.

Источник: VentureBeat