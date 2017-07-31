Опубликованы изображения флагманского раскладного смартфона Samsung SM-G9298

Ресурс GSMarena опубликовал рендерные изображения готовящегося к выпуску смартфона Samsung SM-G9298, выполненного в форм-факторе раскладушки. Данная модель уже прошла сертификацию в TENAA, WFA и FCC, что говорит о вероятной скорой официальной презентации.

Согласно имеющейся информации, смартфон Samsung SM-G9298 содержит 4,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессор Snapdragon 821AB. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Основная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором, а на лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера. Ёмкость батареи составляет 2300 мАч. Поддерживается технология беспроводной зарядки. В качестве операционной системы используется версия Android 6.0. Также заявлена поддержка Samsung Pay и S Voice. Ранее ходили слухи, что эта модель может получить процессор Snapdragon 835 и 6 ГБ ОЗУ.

Предполагается, что официальная презентация смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298 состоится в августе, и первоначально он поступит на рынок Китая. Ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: GSMarena