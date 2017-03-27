Опубликованы изображения и европейские цены фирменных аксессуаров для Samsung Galaxy S8/S8 Plus

Уже послезавтра, 29 марта, состоится официальное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где нам покажут новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus. А тем временем в сети продолжают появляться не только фотографии и видеоролики самих смартфонов, но и изображения аксессуаров к ним. О фирменных аксессуарах к смартфонам Samsung Galaxy S8 и S8 Plus мы уже писали, но сейчас появились дополнительные подробности, изображения и цены для Европы.

Итак, в линейку аксессуаров для Samsung Galaxy S8/S8+ войдут целых семь чехлов, доступных в различных цветовых вариантах: помимо привычных по предыдущим моделям чехлам Clear View Cover, LED View Cover и Keyboard Cover, покупателям предложат еще четыре модели попроще: Alcantara Cover, Silicone Cover, Clear Cover и 2-Piece Cover. Все они показаны на изображениях к заметке, цены начинаются с отметки 20 евро за самые простые и достигают 80 евро за модели Clear View Cover, LED View Cover и Keyboard Cover.

Фирменные защитные пленки к смартфонам Samsung Galaxy S8/S8+ можно будет купить по 13 евро.

Помимо чехлов и пленок в линейку аксессуаров войдут беспроводная зарядная станция-подставка за 80 евро, док-станция Samsung DeX Station с системой активного охлаждения и внешний аккумулятор, о которых мы уже писали на прошлой неделе. По новым данным, внешний аккумулятор обойдется несколько дороже – не 60, как сообщалось изначально, а 70 евро.

Цена на док-станцию Samsung DeX Station с возможностью подключения монитора/телевизора, а также клавиатуры и мыши не изменилась с последнего упоминания и указана равной 150 евро.

Источник: gizmochina