Опубликованы изображения и характеристики смартфона Moto X (2017)

Сразу несколько источников поделилось изображениями и техническими характеристиками смартфона Moto X (2017). Ожидается, что это будет устройство среднего уровня.

Согласно имеющейся информации, смартфон Moto X (2017) фигурирует под кодовым названием Sanders, а модель имеет обозначение XT-180x. Устройство содержит 8-ядерный процессор Snapdragon 625 с GPU Adreno 506. Объём оперативной памяти может составлять 3 или 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 или 64 ГБ. На задней панели расположена двойная камера. И как минимум одна из них оснащена 13-мегапиксельным сенсором. Информация о сроках официального анонса и цене смартфона Moto X (2017) пока не сообщается.

Вместе с тем, поклонников бренда Moto ожидает ещё одна новинка со схожими характеристиками, известная под кодовым названием Albus. Она содержит процессор Snapdragon 625, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти. В данном случае применяется одиночная камера с 12-мегапиксельным сенсором. О сроках презентации и цене этой модели также ничего не известно.

Источник: phonearena 1, 2