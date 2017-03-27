Опубликованы качественные фотографии интерфейса Samsung Galaxy S8 Plus и видео его сравнения с другими смартфонами

Уже через несколько дней должна состояться официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 и модификации Galaxy S8 Plus. Но ещё до этого ресурс GSMArena поделился несколькими качественными фотографиями и видеороликом, на которых запечатлены реальные устройства Galaxy S8.

Фотографии смартфона Samsung Galaxy S8 Plus пришли из Мексики, что подтверждает выбор языка пользовательского интерфейса. На снимках можно рассмотреть не только внешний вид аппарата, но и новый интерфейс Grace UX. Он включает три экранные кнопки, так как смартфон лишился аппаратной кнопки Home и ёмкостных сенсорных кнопок по бокам от неё.

Одна из фотографий демонстрирует раздел меню Advanced Features, где можно увидеть доступность функций Smart Stay, Game manager, Antispam, Multi Window и оптимизацию для работы одной рукой. Судя по всему, в меню имеется раздел, позволяющий настроить открытие и закрытие приложений при помощи сканера отпечатков пальцев. Вероятно, в смартфоне реализована поддержка жестов для сканера отпечатков пальцев.

Ещё один пункт меню отображает возможность выбора разрешения пользовательского интерфейса: 2960×1440, 2220×1080 и 1480×720 точек. Это говорит о соотношении сторон 18,5:9.

Также показан интерфейс камеры. Предполагается, что основная камера получила 12-мегапиксельный сенсор, а камера на лицевой панели – 8-мегапиксельная. Не упоминается, есть ли автофокус в модуле камеры на лицевой панели, хотя соответствующие слухи ранее фигурировали.

В видеоролике демонстрируется сравнение макета смартфона Galaxy S8 Plus с другими популярными моделями. В ролике можно увидеть, что ширина новинки сопоставима с шириной iPhone 7 Plus, хотя смартфон Samsung обладает большей диагональю экрана (на 0,7 дюйма). Такого результата удалось достичь благодаря использованию безрамочного дизайна и переходу на непривычное соотношение сторон дисплея 18,5:9.

Источник: GSMArena 1, 2