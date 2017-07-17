Опубликованы новые рендеры и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy Note8

В сентябре этого года ожидается презентация нового смартфона Samsung Galaxy Note8. В интернете уже появилось несколько рендерных изображений этого устройства, которые позволяют понять, как выглядит аппарат.

Судя по изображениям, смартфон Samsung Galaxy Note8 наследует идеи дизайна, заложенные в Galaxy S8. Устройство содержит такой же дисплей Infinity Display, плавно перетекающий в боковые грани. Верхняя и нижняя рамки имеют небольшие размеры.

На рендерном изображении показана только лицевая панель смартфона. Так что внешний вид задней панели устройства пока остаётся загадкой. Согласно предыдущим утечкам, в Samsung Galaxy Note8 используется двойной модуль камеры с двумя 12-мегапиксельными сенсорами и оптической системой стабилизации изображения. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев.

Что касается технических характеристик Samsung Galaxy Note8, то следует ожидать наличия дисплея диагональю 6,2 дюйма и процессора Snapdragon 835 или Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж). Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а специально для рынка Китая будет выпущена версия с 8 ГБ ОЗУ. Цена устройства составит около $1030.

Источник: gizmochina