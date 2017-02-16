Опубликованы официальные изображения и характеристики смартфонов Moto G5 и G5 Plus

Ожидается, что во время проведения выставки MWC 2017, которая запланирована на конец этого месяца, состоится презентация смартфонов среднего уровня Moto G5 и Moto G5 Plus. Но ещё до этого события состоялась утечка официальных рендерных изображений и технических характеристик этих устройств.

Смартфон Moto G5 содержит 5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить с помощью карты памяти. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, а камера на лицевой панели содержит 5-мегапиксельный сенсор. Ёмкость батареи составляет 2800 мАч, поддерживается ускоренная зарядка при мощности 10 Вт. Устройство содержит сканер отпечатков пальцев и водоотталкивающее покрытие. Размеры аппарата составляют 144,3x73x9,5 мм при массе 145 г. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat.

Модель Moto G5 Plus ориентирована на более требовательных пользователей. Она содержит 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3, процессор Snapdragon 625, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для установки карты памяти. В данном случае предлагаются 12-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная камера на лицевой панели, сканер отпечатков пальцев, водоотталкивающее покрытие и модуль беспроводной связи NFC. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Устройство имеет размеры 150,2x74x7,9 мм и массу 155 г. Здесь также используется ОС Android 7.0 Nougat.

Оба смартфона будут доступными в цветах Lunar Grey и Fine Gold. Ориентировочные цены этих моделей пока не сообщаются.

Источник: gsmarena