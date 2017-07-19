Опубликованы официальные изображения Xiaomi Mi 5X, неанонсированный смартфон менее чем за сутки получил более 200 тыс. заявок на покупку

Xiaomi еще только готовится к официальной премьере своего нового смартфона Mi 5X – он дебютирует 26 июля вместе с новой версией прошивки MIUI 9.

Практически одновременно с подтверждением даты анонса производитель разместил на своем официальном сайте страничку Xiaomi Mi 5X и начал принимать заявки на приобретение от заинтересованных пользователей – для Xiaomi подобная практика вполне обычной дело. Как пишет источник, более 200 тыс. человек уже высказали желание приобрести неанонсированный смартфон. И, само собой, процесс регистрации заявок продолжается.

Помимо формы для оформления заявки страница также содержит несколько официальных изображений Xiaomi Mi 5X, демонстрирующих внешность грядущей новинки. Одно из них (заглавное) позволяет узнать, что новинка будет доступна в черном, золотом и розовом золотом цветовых вариантах.

Два других изображения акцентируют внимание на дизайне и некоторых особенностях устройства: тонкий цельнометаллический корпус, разъемы 3,5 мм и USB-C, а также решетку громкоговорителя в нижней части. На задней панели расположился горизонтально ориентированный модуль двойной камеры с двойной светодиодной вспышкой и дактилоскопический датчик. У верхнего края можно увидеть неприметную изогнутую в форме буквы U полоску антенны.

Предварительные характеристики Xiaomi Mi 5X мы узнали еще в начале недели, с тех пор никаких уточнений не было.

Источник: Gizmochina