Опубликованы первые фотографии, сделанные двойной камерой смартфона Meizu Pro 7

Как известно, 26 июля этого года в Китае на пресс-конференции будет представлен новый флагманский смартфон Meizu Pro 7, о котором мы в последнее время много писали. У многих грядущая новинка вызывает интерес именно благодаря необычному дополнительному дисплею на тыльной стороне, однако это далеко не единственная особенность устройства. Meizu Pro 7 также будет первым флагманским смартфоном производителя со сдвоенной камерой и, похоже, производитель решил немного переключить внимание общественность на камеру.

На своей страничке в социальной сети Weibo старший вице-президент Meizu Джеффри Янг опубликовал первые четыре фотографии, которые были сделаны при помощи камеры грядущего смартфона Meizu Pro 7.

Три из них являются черно-белыми, что косвенно подтверждает наличие монохромного модуля у Meizu Pro 7, одна – цветная. Они демонстрируют четыре разные сцены, снятые в сложных условиях с разной степенью освещения.

Само собой, чтобы полноценно оценить возможности основной камеры Meizu Pro 7 этих четырех снимков недостаточно и тут явно не хватает портретного снимка с эффектом размытия заднего фона. Как известно, качественный эффект боке является одним из главных преимуществ камер подобной конструкции. Так что пока сложно сказать, что конкретно сможет противопоставить Meizu Pro 7 другим смартфонам со сдвоенными камерами, которые уже представлены на рынке, включая Huawei P10, LG G6, OnePlus 5 и iPhone 7 Plus. Но в целом эти снимки, если они не подвергались какой-либо дополнительной обработке, вышли вполне достойными.

Также Meizu Pro 7 должен стать первым смартфоном на рынке с SoC MediaTek Helio X30. Он получит дисплей диагональю 5,2 дюйма, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, а его стоимость будет начинаться с отметки $410.