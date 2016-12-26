Первые результаты комплексного тестирования восьмиядерного процессора AMD Ryzen

Демонстрация возможностей новой микроархитектуры AMD Zen в рамках недавнего мероприятия New Horizon, когда флагманский восьмиядерный процессор Ryzen сравнивали с CPU Intel Core i7-6900K, прошла достаточно неплохо и выглядела убедительной, но все же это была лишь пара тестов, к тому же весьма специфических. То есть, о составлении полного представления здесь не может быть и речи. В продаже настольные процессоры AMD Ryzen появятся только в начале следующего года. Пока нет даже точного перечня моделей с характеристиками, конкретной даты начала продаж и цен, но досрочное появление обзоров было вполне ожидаемо. И вот в очередном номере известного французского журнала CPC Hardware вышла статья с результатами комплексного тестирования процессора AMD Ryzen.

Начать следует с того, что тестируемый CPC Hardware восьмиядерный процессор AMD Ryzen имел идентификационный номер AMD 2D3151A2M88E, а его рабочие частоты совпадали с данными из утечек. Если конкретнее, чип работал с базовой частотой 3,15 ГГц, которая могла повышаться до 3,3 ГГц для всех ядер и до 3,5 ГГц в режиме максимальной нагрузки на одно ядро. С учетом недавнего заявления главы AMD Лизы Су, что повышенная частота серийного флагмана AMD Ryzen будет свыше 3,4 ГГц, можно заключить, что речь идет о инженерном образце. Но сомневаться в достоверности информации здесь вовсе не приходится. Нужно лишь понимать, что результаты серийного образца в виду более высокой тактовой частоты могут быть несколько лучше. Теперь к сути.

Приведенные источником диаграммы позволяют оценить производительность и реальный уровень энергопотребления грядущей новинки.

На первой диаграмме приведен суммарный результат тестирования производительности AMD Ryzen в следующих тестовых пакетах: Encodage HB H.264 & H.265, WPrime, PovRay 3.7, Blender 3D, 3DSMax 2015 / Mental Ray, Corona Benchmark. В качестве отправной точки для сравнения взяты результаты CPU Intel Core i5-6600K, они соответствуют условным 100%. Как видно, тестируемый образец AMD Ryzen демонстрирует результат в 168,7%, проигрывая лишь модели Core i7-6900K. Если верить последним данным, то флагманский AMD Ryzen будет двое дешевле Core i7-6900K. То есть, результаты более чем достойны. Еще больше впечатляет прирост производительности по сравнению с предшественником FX-8370, результат которого находится на уровне 105,2%.

В тестах, демонстрирующих игровые возможности, чип выглядит не столь блестяще. Оговорим, что для оценки использовались следующие игры: Far Cry 4, Grid: Auto Sport, Battlefield 4, Arma III, X3: Terran Conflict, The Witcher 3: Wild Hunt и Anno 2070. В итоговой «турнирной таблице» он находится даже ниже того же Core i5-6600K, но «отставание» от моделей, занимающих верхние позиции списка, весьма несущественно, по крайней мере, если измерять его процентными пунктами, что, в принципе, неудивительно, ведь в играх главную роль играет GPU, а не CPU. И, опять-таки, если сравнивать с FX-8370, то прирост ощутим.

Ну и наконец последняя диаграмма, в которой сведены данные об энергопотреблении чипов. Результаты тестов подтверждают ранее заявленное производителем значение: показатель TDP чипа AMD Ryzen равен 93 Вт. Это немного меньше, чем у Intel Core i7-6900K, TDP которого равен 96 Вт, но тут не стоит забывать, что производительность последнего несколько выше. Не лишним здесь будет упомянуть, что энергетические аппетиты CPU Kaby Lake, которые будут прямыми конкурентами AMD Ryzen, если верить последним данным, ощутимо возрастут по сравнению с предшественниками Skylake.

Источник: wccftech