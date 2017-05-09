Опубликованы первые скриншоты и видео пользовательского интерфейса новой ОС Google Fuchsia

В недрах компании Google уже некоторое время разрабатывается новая операционная система, известная под предварительным названием Fuchsia. В отличие от других ОС Google, таких как Android и Chrome OS, которые основаны на Linux, разработка Fuchsia ведется на базе нового ядра Magenta.

Когда о Fuchsia стало известно в августе прошлого года, она находилась ещё на раннем этапе развития и для взаимодействия с ней приходилось прибегать к командной строке. Теперь же у операционной системы появился пользовательский интерфейс, с которым можно ознакомиться на скриншотах и видео.

Пользовательский интерфейс ОС Fuchsia получил название Armadillo, он будет использоваться по умолчанию. Он основан на Google Flutter SDK, который применяется для создания кросс-платформенного кода с возможностью запуска на различных операционных системах, таких как Android, iOS, а теперь и Fuchsia. Благодаря этому Armadillo можно скомпилировать для Android и запустить на существующих устройствах, чтобы ознакомиться с интерфейсом.

Судя по всему, ОС Fuchsia ориентирована на смартфоны и планшеты. Интерфейс является карточным, что упрощает управление различными приложениями. Armadillo позволяет перемещать разные карты для использования в режиме разделения экрана или в виде вкладок. Также имеется представление в стиле карточек Google Now.

На текущий момент нет сведений о том, как именно Google планирует использовать операционную систему Fuchsia. Ранее сообщалось, что она предназначена для поддержки широкого спектра устройств различных форм-факторов, от базовых устройств сегмента IoT до настольных систем.

Источник: The Verge