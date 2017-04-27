Опубликованы подробные характеристики и цены смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus
Недавно нам выпала возможность взглянуть на изображение бюджетного смартфона Lenovo Moto E следующего поколения. Теперь же немецкий Winfuture.de раскрыл все подробности об устройстве, включая данные о цене.
Начнем с того, что на самом деле будет два смартфона Lenovo Moto E: Moto E4 и E4 Plus. Младшая модель Moto E4 является обновлением прошлогодней модели E3. Экран нового Moto E4 будет как у старого Moto E4 – диагональю 5 дюймов и разрешением HD, останется прежней и емкость батареи – 2800 мА·ч, зато объем памяти возрастут вдвое. Говоря точнее, оперативной памяти станет 2 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.
Если вы, вдруг, забыли, как выглядят эти смартфоны, вот:
Одно из первых изображений E4 Plus опубликовал надежный инсайдер Эван Блэсс.
Name that Moto [spotted by @enzocarvvalho on https://t.co/Yafhxu9p7d] pic.twitter.com/qg2J3BPqJV
— Evan Blass (@evleaks) April 3, 2017
Затем SlashLeaks выложил еще одно изображение смартфона.
#Motorola — #MotoE4 — Motorola Moto E4 press render https://t.co/ksyKIlAy3w pic.twitter.com/dkM2ciSe0U
— /LEAKS (@Slashleaks) April 12, 2017
К слову, Блэсс также публиковал изображение, позволяющее сравнить размеры и внешний вид Moto E4 и E4 Plus. Как видно, внешние различия есть и немало: расположение логотипа, кнопка Home, расположение камеры.
(Here they are side-by-side) pic.twitter.com/vE0XK4j9OI
— Evan Blass (@evleaks) April 15, 2017
Ниже приводим характеристики Moto E4 и E4 Plus, для удобства они сведены в таблицу:
|Смартфон
|Motorola Moto E4 (XT176x)
|Motorola Moto E4 Plus (XT177x))
|Экран
|5 дюймов, IPS, 1280 х 720 пикселей
|5,5 дюйма, IPS, 1280 х 720 пикселей
|Однокристальная платформа
|MediaTek MT6737M (CPU с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali-T720 MP2)
|MediaTek MT6737M (CPU с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali-T720 MP2)
|Объем ОЗУ, ГБ
|2
|2/3
|Объем флэш-памяти, ГБ, поддержка карт MicroSD
|16, есть
|16, есть
|Камеры
|8-мегапиксельная основная + 5-мегапиксельная фронтальная
|13-мегапиксельная основная + 5-мегапиксельная фронтальная
|Средства связи
|4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (опционально), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS
|4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (опционально), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS
|Емкость аккумулятора, мА·ч
|2800
|5000
|Габариты и масса
|44,7х72,3х8,99 мм и 151 г
|155×72,3×9,55 мм и 198 г
|Операционная система
|Android 7.1.1
|Android 7.1.1
Младшая модель Moto E4 будет стоить около 150 евро, старшая Moto E4 Plus – около 190 евро.