Опубликованы подробные характеристики и цены смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus

Недавно нам выпала возможность взглянуть на изображение бюджетного смартфона Lenovo Moto E следующего поколения. Теперь же немецкий Winfuture.de раскрыл все подробности об устройстве, включая данные о цене.

Начнем с того, что на самом деле будет два смартфона Lenovo Moto E: Moto E4 и E4 Plus. Младшая модель Moto E4 является обновлением прошлогодней модели E3. Экран нового Moto E4 будет как у старого Moto E4 – диагональю 5 дюймов и разрешением HD, останется прежней и емкость батареи – 2800 мА·ч, зато объем памяти возрастут вдвое. Говоря точнее, оперативной памяти станет 2 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.

Если вы, вдруг, забыли, как выглядят эти смартфоны, вот:

Одно из первых изображений E4 Plus опубликовал надежный инсайдер Эван Блэсс.

