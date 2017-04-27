Опубликованы подробные характеристики и цены смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus

Недавно нам выпала возможность взглянуть на изображение бюджетного смартфона Lenovo Moto E следующего поколения. Теперь же немецкий Winfuture.de раскрыл все подробности об устройстве, включая данные о цене.

Начнем с того, что на самом деле будет два смартфона Lenovo Moto E: Moto E4 и E4 Plus. Младшая модель Moto E4 является обновлением прошлогодней модели E3. Экран нового Moto E4 будет как у старого Moto E4 – диагональю 5 дюймов и разрешением HD, останется прежней и емкость батареи – 2800 мА·ч, зато объем памяти возрастут вдвое. Говоря точнее, оперативной памяти станет 2 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.

Если вы, вдруг, забыли, как выглядят эти смартфоны, вот:

Одно из первых изображений E4 Plus опубликовал надежный инсайдер Эван Блэсс.

Затем SlashLeaks выложил еще одно изображение смартфона.

К слову, Блэсс также публиковал изображение, позволяющее сравнить размеры и внешний вид Moto E4 и E4 Plus. Как видно, внешние различия есть и немало: расположение логотипа, кнопка Home, расположение камеры.

Ниже приводим характеристики Moto E4 и E4 Plus, для удобства они сведены в таблицу:

Смартфон Motorola Moto E4 (XT176x) Motorola Moto E4 Plus (XT177x)) Экран 5 дюймов, IPS, 1280 х 720 пикселей 5,5 дюйма, IPS, 1280 х 720 пикселей Однокристальная платформа MediaTek MT6737M (CPU с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali-T720 MP2) MediaTek MT6737M (CPU с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali-T720 MP2) Объем ОЗУ, ГБ 2 2/3 Объем флэш-памяти, ГБ, поддержка карт MicroSD 16, есть 16, есть Камеры 8-мегапиксельная основная + 5-мегапиксельная фронтальная 13-мегапиксельная основная + 5-мегапиксельная фронтальная Средства связи 4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (опционально), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS 4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (опционально), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS Емкость аккумулятора, мА·ч 2800 5000 Габариты и масса 44,7х72,3х8,99 мм и 151 г 155×72,3×9,55 мм и 198 г Операционная система Android 7.1.1 Android 7.1.1

Младшая модель Moto E4 будет стоить около 150 евро, старшая Moto E4 Plus – около 190 евро.