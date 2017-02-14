За две недели до анонса в сеть попали изображения планшета Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen

Благодаря многочисленным утечкам мы и так знали о планшете Samsung Galaxy Tab S3 практически всё, включая его подробные технические характеристики, наличие стилуса S Pen и точную дату анонса. И вот сегодня с устройства сбросили последнее покрывало, продемонстрировав рендеры его внешнего вида.

Итак, судя по изображениям, новый планшет не будет радикально отличаться от своего предшественника Galaxy Tab S2. Перед нами все тот же дизайн с не самыми узкими рамками вокруг дисплея и максимально смещенная к верхней грани основная камера. Также отметим отсутствие в корпусе отверстия для стилуса S Pen, благо его можно удобно носить в кармане рубашки благодаря типичному для ручек зажиму.

Напомним, что планшет Samsung Galaxy Tab S3 представят 26 февраля текущего года на презентации в рамках выставки MWC 2017. По имеющейся на данный момент информации устройство будет предлагаться в одном типоразмере (модель Tab S2 предлагалась в 8-ми и 9,7-дюймовой версиях) и двух модификациях, отличающихся наличием/отсутствием LTE-модема. Новинка получит 9,6-дюймовый дисплей с разрешением 2048х1536 пикселей, чипсет Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также камеры разрешением 13 и 5 Мп.

Планшет будет работать под управлением ОС Android 7.0 Nougat, практически наверняка дополненной фирменной оболочкой Samsung TouchWiz. Предполагается, что стоимость планшета Samsung Galaxy Tab S3 будет стартовать с отметки $500-$600 в зависимости от модификации и страны.

Источник: PhoneArena