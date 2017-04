Опубликованы рендерные изображения смартфонов Moto C, Moto C Plus, Moto E4 и Moto Z2

Ресурс Gsmarena опубликовал несколько рендерных изображений готовящихся к выпуску смартфонов Moto: Moto C, Moto C Plus, Moto E4 и Moto Z2. Источником изображений выступил OnLeaks.

Линейка Moto C является новой в модельном ряду Motorola. Она ориентирована на сверх-доступный сегмент рынка. Судя по изображениям, модель Moto C Plus является более тонкой, но содержит выступающий модуль основной камеры. Оба устройства оснащены ёмкостными навигационными кнопками и LED вспышками на лицевой панели.

Судя по всему, большой разницы в диагонали дисплея нет. Вероятно, версия Moto C Plus будет отличаться другими улучшенными характеристиками, например, увеличенным объёмом памяти.

Судя по изображению смартфона Moto E4, устройство выполнено в металлическом корпусе. На это намекают полоски антенн на задней панели. На лицевой панели устройства расположены сканер отпечатков пальцев и LED вспышка.

Смартфон Moto Z2 во многом похож на предыдущую версию Moto Z, что обусловлено необходимостью обеспечить совместимость с существующими модулями расширения. Изменения заключаются в наличии двойной LED вспышки на лицевой панели, нового сканера отпечатков пальцев на лицевой панели и двойной камеры на задней панели.

Источник: gsmarena