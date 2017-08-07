Опубликованы сведения о платформе Intel для процессоров Coffee Lake: чипсет получит 24 линии PCI-Express 3.0

Ресурс Techpowerup опубликовал новую порцию сведений о грядущих настольных процессорах Intel Core восьмого поколения (кодовое название Coffee Lake) и сопутствующей платформе.

Как ожидается, осенью этого года будут представлены первые процессоры Core i7 и Core i5 семейства Coffee Lake и материнские платы на базе набора системной логики Intel Z370 Express. Попавшие в сеть слайды Intel раскрывают некоторые технические характеристики этих устройств. В частности, чипсет получит поддержку 24 линий PCI-Express 3.0. Дополнительно процессор обеспечит поддержку 16 линий для двух слотов PEG (PCI-Express Graphics).

Отметим, новая платформа обеспечит поддержку существенно большего количества линий PCI-Express по сравнению с решениями предыдущего поколения, которые предлагали лишь 8-12 таких линий. Благодаря этому разработчики материнских плат смогут создавать продукты с возможностью установки нескольких высокоскоростных накопителей M.2 и U.2, а также с дополнительными высокоскоростными интерфейсами подключения USB 3.1 и Thunderbolt. Причём, сам чипсет уже обеспечивает поддержку различных интерфейсов с высокой пропускной способностью. В частности, он содержит контроллер для 10 портов USB 3.1, 6 из которых обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а остальные четыре – 5 Гбит/с.

Кроме того, набор системной логики содержит контроллер SATA AHCI/RAID с поддержкой 6 портов SATA 3 (скорость передачи данных 6 Гбит/с). Вместе с тем, платформа предлагает изначальную возможность использования накопителей на базе интерфейса PCIe (слот M.2 или порт U.2), которые непосредственно соединены с процессором. Наконец, чипсет предлагает поддержку беспроводных интерфейсов связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Значительные изменения затронули и звуковую подсистему настольной платформы. На смену спецификации 15-летней давности Azalia (HD Audio) пришла новая версия Intel SmartSound Technology. В связи с этим непосредственно в чипсет был интегрирован 4-ядерный цифровой сигнальный процессор.

Судя по опубликованным слайдам, компания Intel намерена представить первые процессоры семейства Coffee Lake и набор системной логики Intel Z370 Express на протяжении третьего квартала 2017 года. Это будут флагманские продукты для энтузиастов. Решения для массового сегмента рынка появятся лишь в 2018 году.

Источник: Techpowerup