Опубликованы живые фотографии отмененного планшета Microsoft Surface Mini

В далеком 2014 году компания Microsoft планировала выпуск уменьшенной версии планшета Surface. Разработкой Surface Mini руководил вице-президент Microsoft Панос Панай, возглавляющий команду разработчиков устройств линейки Surface, но устройству не суждено было увидеть свет. После назначения Сатьи Наделлы новым генеральным директором Microsoft проект отменили, причем устройство было уже практически готово. На тот момент в сети было лишь несколько рекламных изображений Surface Mini, но сейчас ресурс Windows Central опубликовал реальные фотографии Surface Mini, позволяющие полноценно оценить дизайн отмененного планшета.

Как видим, внешне отмененный Surface Mini практически полностью копирует модель Surface Pro 3. Единственным отличием в данном случае является иное расположение кнопки Home. В остальном же уменьшенный Surface Mini – точная копия модели Surface 3 со встроенной подставкой и закругленными углами, поступившей в продажу в 2015 году.

На фотография отчетливо видно все порты, которыми оснащалось устройство: слот microSD, разъем для наушников, разъем micro-USB для зарядки аккумулятора и порт USB-OTG. Программной основой Surface Mini должна была послужить урезанная версия ОС Windows RT, под управлением которой работала модель Surface 2 и от которой в 2015 году в компании решили отказаться.

Подтверждая разработку Surface Mini в 2014 году, Панай говорил об устройстве как об идеальном решении для создания заметок. Как видно на изображениях, устройство поддерживало работу с электронным пером (петля для закрепления пера в задней части подставки).

Также сообщается, что 8-дюймовый планшет Surface Mini оснащался SoC Qualcomm Snapdragon 800 с GPU Adreno 330, 1 ГБ ОЗУ и экраном разрешением 1440х1080 пикселей.

Что же касается причины, по которой Microsoft решила отказаться от выпуска продукта в самый последний момент, предполагается, что компания сочла устройство недостаточно выделяющимся на фоне изобилия конкурирующих предложений аналогичного форм-фактора.

Источник: Engadget