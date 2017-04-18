Опубликованы «живые» фотографии и официальные характеристики Skoda Vision E — первого электрического кроссовера чешского бренда

Чешский автопроизводитель Skoda собирается представить на стартующем на этой неделе Шанхайском автосалоне концепт своего первого электромобиля Vision E. При этом в сеть уже попали не только официальные рендеры (неофициальные мы вам показывали ранее), но и реальные фотографии электрического кроссовера, снятые на стенде выставки.

Модель Skoda Vision E построят на модульной платформе MEB от Volkswagen, разработанной специально для будущих электромобилей различных брендов концерна. Кроссовер оснастят двумя электродвигателями суммарной мощностью более 300 л.с., благодаря чему он сможет разгоняться до 180 км/ч, набирая первый 100 км/ч всего за 6 секунд. Запас хода от полного заряда батарей, расположенных под полом между осями и оснащенных жидкостным охлаждением, составит 500 км.

Габариты прототипа составляют 4,64 на 1,92 м при высоте 1,55 м, а размер колесной базы равен 2,85 м. Основными особенностями дизайна, призванными привлекать внимание потенциальных клиентов и выделяться на фоне других электромобилей родительского концерна, будут открывающиеся навстречу друг другу двери и светодиодные фары головного света, выполненные в стилистике чешского хрусталя (богемского стекла). Тот же «хрусталь» можно заметить и в оформлении салона, получившем сразу пять экранов разного назначения.

Концепт Skoda Vision E оснащен автопилотом, индукционной зарядкой батарей силовой установки, системой автоматической парковки, а также технологией слежения за взглядом водителя. Она позволяет следить за усталостью водителя и выводить необходимую информацию на тот экран, на который он в данный момент смотрит. Кроме того, электромобиль сможет измерять сердечный ритм водителя, для того, чтобы успеть перехватить управление в экстренных случаях (к примеру, при сердечном приступе концепт сможет самостоятельно взять управление на себя, остановить машину на обочине и вызвать службу спасения).

Ожидается, что серийная версия электрокроссовера Skoda Vision E появится в продаже после 2020 года, более конкретные сроки пока не называются.

Источник: Motor