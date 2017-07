Организация IEEE хочет стандартизировать этические аспекты ИИ и самоуправляемых автомобилей

На этой неделе отраслевые организации IEEE и IEEE Standards Association (IEEE-SA), занимающееся разработкой и утверждением стандартов, объявили о принятии трех новых проектов стандартизации, вдохновленных работой, проделанной в рамках инициативы по изучению этических аспектов искусственного интеллекта (ИИ) и самоуправляемых автомобилей (The IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems). Об этом сообщается на официальном сайте IEEE.

Новые проекты стандартов являются последними дополнениями в семействе IEEE P7000 и включают в себя ключевые представления IEEE о приоритете этических соображений при создании автономных и интеллектуальных систем нового поколения, изложенные в недавней научной работе Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Wellbeing with Artificial Intelligence and Autonomous Systems.

Всего IEEE предлагает три стандарта: IEEE P7004, IEEE P7005 и IEEE P7006.

Первым должны быть установлены правила надзора и сертификации для организаций, которые обрабатывают данные о детях и студентах. Это нужно для того, чтобы обеспечить необходимую прозрачность и подотчетность в плане безопасности и благополучия детей, их родителей, учебных заведений, а также сообществ и групп, в которых дети проводят время, в том числе онлайн. Стандартом будут определены конкретные методологии для сертификации подходов к доступу, сбору, хранению, использованию, совместному использованию и уничтожению данных о детях и учащихся.

Второй стандарт IEEE P7005 должен решить те же задачи, связанные с обработкой и хранением данных, но только не детей и учащихся, а рабочего персонала.

Наконец, третий стандарт IEEE P7006 предусматривает создание персонализированных ИИ-агентов, которые будут представлять интересы пользователя в мире машин. Как объясняет IEEE, развитие ИИ создает риск, что решения в межмашинном взаимодействии могут быть приняты без участия людей и с нарушениями основополагающих принципов этики и прозрачности. В этом стандарте предлагается описать все технические элементы, необходимые для создания и получения доступа к персонализированному ИИ-агенту, включая ввод информации, обучение, этические нормы, правила и ценности, устанавливаемые людьми.

Источник: IEEE