Организация «Киевский IT-кластер» и КГГА разработали проект реконструкции оболонского кинотеатра «Братислава» с созданием Центра развития предпринимательства

Общественная организация «Киевский IT-кластер» (KITC) совместно с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) разработали проект «инновационного Центра развития предпринимательства» с рабочим пространством, лабораториями и обучающими программами. Обустроить Центр хотят в здании кинотеатра «Братислава». Он расположен возле оболонской набережной в Киеве и построен около 40 лет назад, сейчас здание кинотеатра находится в тяжелом состоянии. Бюджет проекта предварительно оценивают в $700 тыс.

После ревитализации кинотеатр никуда не исчезнет, а само здание остается в коммунальной собственности города. Открытый в нем центр планируют использовать для следующих целей:

популяризации предпринимательской культуры с привлечением молодежи для развития собственных проектов местного и международного уровня;

проведения образовательных мероприятий и создание социальных условий для развития молодых предпринимателей;

выведение украинских проектов на международный уровень через привлечение компетенций и бизнес-акселераторов Европы и Израиля.

Общая площадь помещений «Братиславы» составляет 3 044 м2, из которых под кинотеатр выделят 620 м2. Кинотеатр отдадут в распоряжение КП «Киевкинофильм», который организует показы фильмов, будет проводить тематические мероприятия и направлять в Центр предпринимательства проекты из области киноискусства. С предприятием уже подписано соответствующее соглашение. На оставшейся площади планируется создать социальный коворкинг, где 10% мест бесплатно отдадут талантливой молодежи Киева; места для работы стартапов, креативное пространство для выпускников центра, конференц-зал и учебные аудитории, IoT-лабораторию и FabLab, стартап-аллею и демозону проектов.

Модернизировать оболонский кинотеатр планирует в три этапа:

Запуск кинозала и открытие первой части коворкинга площадью 220 м2. Реализация займет год с момента согласования всех правовых аспектов. Реконструкция большого зала и создание в нем рабочих мест для стартап-команд. Создание лабораторий в подвальных помещениях «Братиславы».

У «Киевского IT-кластера» уже есть предварительные соглашения с IT-компаниями о поддержке запуска первой очереди, которая обойдется примерно в $100 тыс. Кроме частных инвестиций KITC рассчитывает на локальные грантовые программы, гранты COSME Европейской комиссии на развитие кластеров и инфраструктуры.

КГГА в данном случае выступает правовым гарантом и будет контролировать выполнение всех прописанных договором условий. Представители Киевской администрации и района Оболонь также войдут в совет экспертов при KITC.

Еще одна интересная деталь – за участие проектов в акселерационной программе Центр планирует брать долю в 6% компании.

KITC выделяет следующие KPI (ключевые показатели эффективности) проекта ревитализации «Братиславы»:

Более 5 00 контактов в год с аудиторией молодых предпринимателей и IT-сообщества Украины. Шесть профильных мероприятий и хакатонов. 240 слушателей программы предпринимательства. 180 новых идей в год.

Проект уже прошел стадии согласования и рассмотрения в КГГА. От начала работ его отделяет только голосование депутатов Киевсовета.

Нечто подобное планировали сделать с Национальным выставочным комплексом «Экспоцентр Украины», также известным как ВДНГ его бывшие руководители Максим Яковер и Максим Бахматов, но в этом году их сменил новый менеджмент, который представил концепцию развития комплекса на ближайшие 40 лет.

Источник: ain