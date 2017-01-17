Оригинальная NVIDIA Shield TV получила ключевые программные возможности модели нового поколения

Оригинальная NVIDIA Shield TV получила ключевые программные возможности модели нового поколения

Недавно представленная обновлённая версия стримингового устройства NVIDIA Shield TV получила поддержку новых функций и возможностей, при этом аппаратные нововведения были незначительными. Теперь же NVIDIA сделала доступными эти программные новшества доступными для владельцев устройства предыдущего поколения.

В частности, новая прошивка принесла на предыдущую версию Shield TV операционную систему Android 7.0 Nougat. Вместе с тем, добавлены новые приложения, включая Amazon Video, Twitter, NFL, Comedy Central и Vimeo.

За игровые возможности устройства отвечает новое приложение Games, которое пришло на смену SHIELD Hub. Через новое приложение можно получить доступ к играм GeForce NOW, их стриминг осуществляется в качестве, которое сопоставимо с результатом видеокарты GeForce GTX 1080. Также через приложение Games можно получить доступ к локальной библиотеке GameStream, при этом заявлена поддержка разрешения 4K и новой функции HDR.

Источник: Engadget

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