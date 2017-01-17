Оригинальная NVIDIA Shield TV получила ключевые программные возможности модели нового поколения

Недавно представленная обновлённая версия стримингового устройства NVIDIA Shield TV получила поддержку новых функций и возможностей, при этом аппаратные нововведения были незначительными. Теперь же NVIDIA сделала доступными эти программные новшества доступными для владельцев устройства предыдущего поколения.

В частности, новая прошивка принесла на предыдущую версию Shield TV операционную систему Android 7.0 Nougat. Вместе с тем, добавлены новые приложения, включая Amazon Video, Twitter, NFL, Comedy Central и Vimeo.

За игровые возможности устройства отвечает новое приложение Games, которое пришло на смену SHIELD Hub. Через новое приложение можно получить доступ к играм GeForce NOW, их стриминг осуществляется в качестве, которое сопоставимо с результатом видеокарты GeForce GTX 1080. Также через приложение Games можно получить доступ к локальной библиотеке GameStream, при этом заявлена поддержка разрешения 4K и новой функции HDR.

Источник: Engadget