ОС Android 8.0 Oreo стала доступна для всех поддерживаемых устройств Pixel и Nexus по всему миру

Как известно, 21 августа Google выпустила новую, восьмую версию мобильной операционной системы Android, назвав ее в честь знаменитого печенья Oreo. И вот около полутора недель спустя мобильные операторы наконец приступили к распространению финальной, пользовательской версии Android 8.0 Oreo.

Буквально на днях Verizon начала обновлять ОС до Oreo у реализованных через собственные сети смартфонов Pixel и Pixel XL. Одновременно о доступности обновления Android 8.0 Oreo начали сообщать пользователи устройств линеек Pixel и Nexus по всему миру. Говоря конкретнее, обновление стало доступно для устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X и Nexus Player. То есть, все как обычно, в числе первых обновления получают устройства Google.

Одновременно компания опубликовала обычные заводские образы и OTA обновление (ZIP архив с обновленными файлами), так что желающие могут не ждать автоматического обновления, а сделать все сами и обновиться вручную (ссылки в конце заметки). Правда, прежде всего лишний раз перепроверить наличие обновления в соответствующем разделе меню, чтобы избежать лишней мороки.

Сборки для Pixel и Pixel XL имеют номер OPR6.170623.011 для операторов Bell, Telus, Telstra, T-Mobile, Sprint, US Cellular и Rogers/Fido и OPR6.170623.012 – для всех остальных операторов. Для смартфонов Nexus 6P предназначена сборка, которая заканчивается на 013. Google отмечает, что она не подходит для абонентов T-Mobile, US Cellular или Fi, но и альтернативы пока не предоставила. Сборка для модели Nexus 5X тоже заканчивается на 013, для Pixel C – 010, а для Nexus Player пока сборки для ручной загрузки нет.

Источник: gsmarena

