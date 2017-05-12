ОС Tizen от Samsung, обойдя Android Wear, заняла второе место на рынке умных часов

Аналитики Strategy Analytics оценили рынок умных часов по итогам первого квартала текущего года и пришли к выводу, что операционная система Tizen обогнала Android Wear.

Переходя к конкретным цифрам, доля Tizen по итогам квартала составила 19% против 18% у Android Wear. Разрыв всего 1%, но здесь стоит учитывать, что модели на Tizen выпускает только Samsung, тогда как ОС Android Wear установлена на часах десятка различных производителей. Лидером по-прежнему остается WatchOS с долей 57%. На долю всех остальных операционных систем в первом квартале пришлось 6% рынка. Наглядное представление о распределении долей рынка между разными ОС дает круговая диаграмма ниже.

Еще интереснее взглянуть на прогнозы аналитиков IDC относительно рынка умных часов, сделанные в 2015 году. На тот момент Android Wear вместе с полноценной Android, которую для умных часов уже давно никто не использует, занимала второе место с долей рынка 17,4%, а Tizen находилась на пятом месте с долей в 6,7%. Аналитики предполагали, что к 2019 году Android займет 38,4% рынка, а доля Tizen сократится до 2,2%. Сейчас на календаре середина 2017 года и до 2019 еще есть время, но с учетом нынешней ситуации в прогноз аналитиков верится с трудом.

В блоге Tizen успех ОС объясняют несколькими очевидными факторами. Во-первых, Tizen совместима не только с Android, но и с iOS, что позволяет владельцам iPhone синхронизировать смартфон с часами Gear S3 Frontier или Gear S3 Classic. Во-вторых, это мобильная платежная система Samsung Pay, которая в отличие от Android Wear, поддерживает технологию MST (Magnetic Secure Transmission), позволяя расплачиваться не только посредством терминалов с поддержкой NFC, но и посредством простых терминалов для карт с магнитной лентой. Ну и в-третьих, эти часы оснащаются сотовым модемом LTE, отслеживают множество показателей, предлагают хорошую «начинку» (дисплей Super AMOLED Gear S3 считается лучшим в данном сегменте) и отличаются защитой от воды и пыли (IP68).

Источник: tizenexperts и Strategy Analytics