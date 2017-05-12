ОС Tizen от Samsung, обойдя Android Wear, заняла второе место на рынке умных часов

ОС Tizen от Samsung, обойдя Android Wear, заняла второе место на рынке умных часов

Аналитики Strategy Analytics оценили рынок умных часов по итогам первого квартала текущего года и пришли к выводу, что операционная система Tizen обогнала Android Wear.

Переходя к конкретным цифрам, доля Tizen по итогам квартала составила 19% против 18% у Android Wear. Разрыв всего 1%, но здесь стоит учитывать, что модели на Tizen выпускает только Samsung, тогда как ОС Android Wear установлена на часах десятка различных производителей. Лидером по-прежнему остается WatchOS с долей 57%. На долю всех остальных операционных систем в первом квартале пришлось 6% рынка. Наглядное представление о распределении долей рынка между разными ОС дает круговая диаграмма ниже.

Еще интереснее взглянуть на прогнозы аналитиков IDC относительно рынка умных часов, сделанные в 2015 году. На тот момент Android Wear вместе с полноценной Android, которую для умных часов уже давно никто не использует, занимала второе место с долей рынка 17,4%, а Tizen находилась на пятом месте с долей в 6,7%. Аналитики предполагали, что к 2019 году Android займет 38,4% рынка, а доля Tizen сократится до 2,2%. Сейчас на календаре середина 2017 года и до 2019 еще есть время, но с учетом нынешней ситуации в прогноз аналитиков верится с трудом.

В блоге Tizen успех ОС объясняют несколькими очевидными факторами. Во-первых, Tizen совместима не только с Android, но и с iOS, что позволяет владельцам iPhone синхронизировать смартфон с часами Gear S3 Frontier или Gear S3 Classic. Во-вторых, это мобильная платежная система Samsung Pay, которая в отличие от Android Wear, поддерживает технологию MST (Magnetic Secure Transmission), позволяя расплачиваться не только посредством терминалов с поддержкой NFC, но и посредством простых терминалов для карт с магнитной лентой. Ну и в-третьих, эти часы оснащаются сотовым модемом LTE, отслеживают множество показателей, предлагают хорошую «начинку» (дисплей Super AMOLED Gear S3 считается лучшим в данном сегменте) и отличаются защитой от воды и пыли (IP68).

Источник: tizenexperts и Strategy Analytics

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