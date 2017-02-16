Осенью в Одессе появится первый электроавтобус

Появление первого экспериментального электроавтобуса на одесских маршрутах можно ожидать не раньше осени. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета Александр Илько.

По его словам, процесс приобретения электроавтобуса крайне длительный, поэтому для того, чтобы успеть реализовать проект в 2017 году, департамент внес изменения в программу развития городского электротранспорта в последний момент перед сессией 8 февраля.

«На изготовление одного электробуса необходимо 7 месяцев. Их делают под заказ, еще два месяца нужно на организацию международного тендера. Так что, я думаю, к концу лета – к осени будет в Одессе электробус», — отметил чиновник.

В свою очередь, директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман подчеркнул, что приобретение электроавтобусов позволит серьезно сэкономить средства из городского бюджета.

«Строительство подстанции на поселке Котовского обойдется в миллион евро, однако если мы делаем ставку на электробусы, то строить подстанцию будет не нужно», — пояснил он.

На приобретение первого экспериментального электробуса из муниципального бюджета выделено 12 миллионов гривен.

Ранее депутат Одесского горсовета Алексей Еремица сообщал, что департамент транспорта намерен купить первый электроавтобус для реализации пилотного проекта. Его стоимость называлась в диапазоне €450 тыс. Такой автобус рассчитан на 30-35 сидячих мест, а общее количество перевозимых пассажиров составляет около 75. Ёмкости аккумулятора достаточно для 150 км пробега. При этом электроавтобус может подзаряжаться во время пути в местах наличия контактной трамвайной или троллейбусной сети.

Предполагается, что первый электроавтобус в Одессе будет ходить по маршруту от Пересыпского моста (нынешняя конечная станция троллейбусов №10) по улицам Балковской, Мельницкой, Богдана Хмельницкого, Большой и Малой Арнаутским к железнодорожному вокзалу.

Источник: dumskaya, vgorode