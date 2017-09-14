В Мукачево запустили систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте на основе платежных карт и QR-билетов

На прошлой неделе ПриватБанк запустил в Житомире бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт Visa, а сегодня о реализации аналогичного проекта в Мукачево заявили Ощадбанк и банковская система Mastercard. Интересно, что как и в первом случае, система также может работать с QR-кодами, при этом в первом случае речь идет о сканировании кода приложением Приват24, а во втором одноразовые бумажные билеты с кодом будет считывать сам терминал.

Проект в Мукачево реализовали компании Mastercard, Ощадбанк, ММКП «Центр информационных систем» и «Общественный транспорт Мукачево». Они оборудовали терминалами 20 новых автобусов, каждый из которых рассчитан на 54 пассажира и оснащен кондиционером, монитором, системой спутникового мониторинга, озвучивания остановок и видеонаблюдения в салоне.

Терминалы поддерживают оплату проезда бесконтактной банковской карточкой Mastercard и другими платежными устройствами с этой технологией (часами, бесконтактным стикером, смартфоном и т.п.). При этом «Карта мукачевца» на основе платежной карты можно использовать в качестве льготного удостоверения и проездного билета, приобретая предоплаченные поездки.

Кроме этого, для проезда в новых мукачевских автобусах можно использовать и одноразовые билеты с QR-кодами, которые можно будет приобрести в терминалах самообслуживания, которые сейчас устанавливаются по городу. Также проезд в автобусе можно оплачивать многократным электронным проездным, который можно будет пополнить в терминалах самообслуживания в городе.

Напомним, что в Украине решения для расчетов бесконтактной карточкой Mastercard в транспорте доступны в Киевском метрополитене, на фуникулере и линии скоростного трамвая Киева. В 2015 году столичное метро вошло в пятерку первых метрополитенов мира, где бесконтактной банковской картой можно оплатить проезд прямо на турникете, в результате на сегодняшний день в киевской подземке уже 11 млн поездок оплачены бесконтактно.

Источник: Mastercard