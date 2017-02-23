«Ощадбанк» выпустил мобильное приложение «Ощад PAY» для бесконтактных платежей смартфонами с поддержкой NFC

Украинский государственный банк «Ощадбанк» выпустил мобильное платежное приложение «Ощад PAY» для осуществления бесконтактных платежей смартфонами с помощью технологии NFC.

Воспользоваться приложением «Ощад PAY» могут пользователи карт Visa и MasterCard от «Ощадбанка». Для этого необходимо скачать приложение в магазине Google Play, добавить карту или несколько карточек «Ощадбанка» и рассчитываться в терминалах, поддерживающих технологию бесконтактных платежей. При осуществлении платежей на сумму до 100 грн (для карт Mastercard) и 500 грн (для карт Visa) не нужно подтверждение платежа PIN-кодом карты.

Отметим, что с целью популяризации NFC-платежей в Украине «Ощадбанк» активно расширяет сеть совместимых POS-терминалов в торгово-сервисной сети страны. Большая часть терминалов банка принимает к оплате бесконтактные карточки Mastercard и Visa, с 2015 года банк обеспечивает бесконтактную оплату проезда картами MasterCard в киевском метро, ​​фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая и обслуживает первые паркоматы в Киеве.

«Ощад PAY» пригодится клиентам, которые предпочитают инновационные технологии с точки зрения комфорта, экономии времени и надежности. Загрузите «Ощад PAY», и носить с собой кошелек с платежными карточками, не говоря уже о наличности, не нужно. Хочу подчеркнуть безопасность пользования приложением — в случае кражи телефона злоумышленники не смогут осуществить с его помощью платеж, поскольку доступ к приложению «Ощад PAY» защищен паролем клиента», — рассказал директор департамента электронной коммерции и платежных средств «Ощадбанка» Владимир Москаленко.

Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4 и выше, оснащенных модулем NFC (Near Field Communication) и HCE (Host Card Emulation) по следующей ссылке.

Источник: Ощадбанк