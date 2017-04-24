Основатель Alibaba Джек Ма предрекает появление роботов-руководителей и «десятилетия бед» от ИИ и развития интернета

На недавнем заседании Клуба предпринимателей Китая миллиардер и основатель китайской Alibaba Джек Ма поделился своим видением относительно недалекого будущего, в котором руководящие должности в компаниях занимают роботы, а мировая общественность «страдает» от различных негативных явлений, порожденных стремительным развитием новых технологий и интернета.

«В ближайшие 30 лет горести в мире будет намного больше, чем радости, потому что нам предстоит столкнуться с еще большим числом трудностей», – отметил Джек Ма, имея в виду технологическую безработицу, потерю рабочих мест, вызванную технологическими изменениями.

Основатель Alibaba предупредил, что социальные конфликты могут оказать «огромное влияние» на все сферы жизни. Компания Джека Ма стремится расширить свой бизнес за пределы электронной коммерции и инвестирует в облачные вычисления и технологии, связанные с ИИ.

Ма напомнил, что 15 лет назад он неоднократно предупреждал о влиянии технологий и электронной коммерции на традиционный бизнес, но его никто не слушал. И вот сейчас он предупреждает, что, любой бизнес, не связанный с интернетом, может серьезно пострадать в будущем.

В ходе своего выступления Ма также говорил о развитии роботов и искусственного интеллекта. Он отметил, что данные технологии являются жизненно необходимыми в нынешних условиях, когда человеческий мозг уже не в силах обработать столь огромные объемы данных. В то же время он особо подчеркивает, что роботы не должны заменять людей во всем. Вместо этого технологическим компаниям нужно сосредоточиться на том, чтобы заставить машины делать то, что не могут делать люди. Предприниматель пояснил, что роботы должны помогать людям, а не конкурировать с ними. Отметим, что аналогичную позицию не так давно высказывал глава Microsoft Сатья Наделла.

В то же время основатель Alibaba признал, что ИИ, скорее всего, приведет к сокращению рабочих мест и увеличению продолжительности жизни. И предсказал появление роботов-управленцев в ближайшие 30 лет.

«Возможно, через 30 лет на обложке Time в качестве лучшего CEO года мы увидим робота. Он запоминает лучше вас, считает быстрее вас и не будет злиться на конкурентов», – цитирует источник основателя Alibaba.

Источник: CNBC